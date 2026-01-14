Nación enviará fondos de emergencia para combatir los incendios en Epuyén y El Hoyo

El gobierno nacional confirmó que girará fondos de emergencia a Chubut a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El Gobierno Nacional decidió enviar fondos de apoyo a Chubut , en medio de los devastadores incendios forestales que azotan a la provincia. Las llamas ya consumieron más de 13 mil hectáreas de bosques causando un daño significativo en la región.

Mediante un acuerdo entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut , Ignacio Torres, se estableció que llegarán Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para ayudar a reconstruir las áreas afectadas.

Sin embargo, todavía no dieron a conocer el monto exacto de los ATN, ya que los incendios continúan afectando a la comarca andina. Lo que se sabe hasta el momento es que el dinero de distribuirá de forma semanal y no se enfocará solo en la reconstrucción del entorno forestal, sino que también se destinará a brindar asistencia directa a las familias afectadas.

Los fondos de emergencia que enviarán para combatir los incendios

Los ATN constituyen el 1% de lo que se recauda mediante tributos federales en Argentina. Esto le permite al Gobierno nacional distribuirlo en función de las emergencias o desequilibrios financieros de las provincias.

Mediante la comunicación entre ambas autoridades, Torres realizó un llamado a los ciudadanos de Chubut para remarcar la la necesidad de unir esfuerzos para combatir esta catástrofe. Entre sus declaraciones, reiteró la importancia del trabajo conjunto y coordinado entre brigadistas, bomberos y voluntarios, usando todos los recursos a su disposición.

En medio de la catastrofe, se ha manejado la hipótesis de que los incendios son utilizados para un uso futuro del suelo, sin embargo esta acusación fue rápidamente descartada por Torres. El gobernador aseguró que se mantendrá vigilante para garantizar que nadie explote la situación para fines lucrativos.

En ese sentido, la legislación nacional protege estas áreas y Torres afirmó que mientras esté en el poder, no se venderá ni una sola hectárea de bosque, ya haya sufrido daños por fuego o no, reafirmando su compromiso con la preservación del patrimonio natural de la provincia.