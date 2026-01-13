Dos dotaciones de bomberos combaten un feroz incendio cerca de la Isla Jordán

Un incendio se desató este mediodía en una empresa de venta de quinchos de paja sobre Ruta 22 en Cipolletti. Trabajaron dos dotaciones de Bomberos.

Un voraz incendio se desató este mediodía en un local dedicado a la venta de quinchos y pérgolas de paja, además de cañas de tacura, ubicado sobre la Ruta Nacional 22 y la calle Mastrocola, a escasos metros del acceso a la Isla Jordán , en Cipolletti . El siniestro comenzó pasadas las 12:30 y generó una rápida propagación del fuego debido a la gran cantidad de material altamente combustible presente en el lugar.

Desde los primeros minutos, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Cipolletti trabajaron intensamente para contener las llamas , con el apoyo de personal de Protección Civil y efectivos policiales que ordenaron el tránsito y aseguraron el perímetro. La intervención se dio en una zona de alto tránsito vehicular, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad para evitar mayores riesgos.

Una densa columna de humo negro se elevó sobre el sector y podía verse a varios kilómetros de distancia, especialmente desde distintos puntos de la Ruta 22 y barrios aledaños. En las imágenes, se observa cómo el fuego avanzó con fuerza sobre una edificación con techo de paja y sobre el ingreso al predio , alimentado por los materiales almacenados en el lugar.

Bomberos confirmaron que no hubo heridos tras el incendio

Personal de Bomberos de Cipolletti informó a LM Cipolletti que el incendió afectó a dos cabañas construidas con paja y postes, de alrededor de cuatro por tres metros, junto con dos sombrillas del mismo material y el techo del ingreso al predio, además de postes de luz.

En el lugar trabajaron cinco efectivos de la seccional y aseguraron que no hubo heridos. "El lugar estaba cerrado sin empleados ni propietario al momento que se generó incendio", remarcaron.

Sin embargo, todavía se desconocen las causas que iniciaron el fuego y está en plena investigación el foco de ignición.