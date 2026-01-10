Se viene el calor extremo en Cipolletti: a cuánto llegarán las temperaturas

Después de un breve período de temperaturas frescas y tiempo inestable, el pronóstico anticipa un notable ascenso de las temperaturas y cielos despejados.

El pronóstico anunció altas temperaturas y vientos leves para este fin de semana en Cipolletti.

El calor no se alejó totalmente de Cipolletti, porque este sábado 10 de enero se anunció un notable aumento de la temperatura tras un breve período de tiempo inestable y clima fresco. El agobiante calor y el viento serán los protagonistas de este fin de semana.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) prevé para la madrugada de este sábado un cielo mayormente nublado con una temperatura que arrancará en los 25 grados . Mientras que el viento soplará débil desde el noroeste con ráfagas entre 8 y 20 kilómetros por hora.

La mañana comenzará algo nublada y la temperatura ascenderá a los 28 grados con viento entre 20 y 31 kilómetros por hora. Hacia la tarde, se registrará un calor agobiante con temperaturas que se treparán a los 37º a las 14 horas. El calor seguirá en aumento con el correr de la tarde que llegará a una temperatura máxima de 38º cuando el reloj marque las 17 horas.

También habrá rotación del viento, proveniente del sector oeste, que soplará leve con ráfagas que no superarán los 40km/hora. Por la noche, el calor cederá con 36º anunciadas para las 20 horas con ráfagas de viento en aumento. Las ráfagas del sudoeste estarán entre los 21 y 40 kilómetros por hora.

AS-Cipolletti-Rio Negro= Isla Jordan (6).JPG Cipolletti tendrá un sábado caluroso con vientos leves que no afectarán la jornada. Antonio Spagnuolo

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informaron que el ingreso de aire subtropical -Norte- traerá ascenso de la temperatura en toda la región. Pronostica sol y calor en cordillera, valles, meseta y costa. Mientras que para el domingo se prevé aire frío en montaña con algunas lluvias débiles. Descenso de la temperatura, con vientos del oeste. Anticipa lluvias débiles en cordillera a mediados de enero. Al tiempo que anticipa días cálidos en la región durante la próxima semana.

Cómo sigue el tiempo el domingo

Las condiciones meteorológicas para este domingo no se verán tan afectadas. Continuará el clima caluroso y los vientos leves. Según el SMN, comenzará la jornada con 24 grados, viento débil y cielo despejado. En horas de la mañana algo nublado con un ascenso de la temperatura que la llevará a los 30 grados. Por la tarde seguirá algo nublado y aumentará la temperatura y el viento. La máxima alcanzará a los 38 grados y viento leve con ráfagas de casi 60 kilómetros del suroeste.

El natatorio de la Isla Jordán El Natatorio Municipal de la Isla Jordán es otra opción para disfrutar del fin de semana. Anahi Cárdena

Por su parte, la AIC pronosticó gran parte del domingo con sol radiante y una máxima que llegará a los 38 grados. El viento se irá incrementando durante la jornada y hacia la tarde/noche soplará cercano a los 70 kilómetros por hora.

El inicio de la próxima semana se respirará con cierto alivio, ya las máximas no pasarán los 31 grados. El lunes estará algo nublado con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 31 grados, con viento leve del oeste.

En tanto que, la AIC anticipó también un leve descenso de la temperatura. Pronosticó una mínima de 12 grados y una máxima de 29 grados. Soplará viento de leve a moderado proveniente del sector sudoeste.