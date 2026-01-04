El calor no afloja: cuándo será el peor momento para este domingo en el Alto Valle

Las altas temperaturas se harán sentir en toda la región, y también con otro fenómeno molesto que no desaparece. Cómo estará el tiempo en la Costa Atlántica.

Pese a que el aire fresco dio un respiro en estas horas, se viene una gran ola de calor en todo el Alto Valle, que promete ser una de las más intensas del verano. A prepararse para una jornada, que será una muestra de lo que puede ser todo enero en la región.

Según los pronósticos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , este domingo se presenta como una jornada sofocante, con temperaturas elevadas, viento persistente y una sensación térmica que se hará sentir con fuerza durante la tarde.

El organismo nacional prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 33°C, aunque la AIC eleva el registro hasta 34°C. El pico de calor se concentrará entre las 15 y las 17 horas , cuando el sol estará más alto y el viento caliente del noreste potenciará el agobio. El cielo se mantendrá algo nublado a parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

Verano 2026

El viento será un factor determinante de la jornada, sobre todo para aquellos que no soportan las ráfagas, que vienen azotando desde hace unas semanas a toda la región. De acuerdo con el pronóstico, soplará predominantemente del noreste, con velocidades sostenidas de 23 a 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 50 y 59 km/h durante la tarde.

En tanto que por la noche, el viento no dará descanso, ya que continuará de manera moderada, con ráfagas cercanas a los 45–50 km/h, y una temperatura que descenderá recién hacia los 16 a 18 grados.

Arranque de semana caliente y lluvioso

Este lunes, en el inicio de la semana, la ola de calor tampoco se irá tan fácil de la región. Tanto el SMN como la AIC coinciden en que las máximas podrían llegar hasta los 38°C en localidades del Alto Valle.

El viento rotará al sector Este, con velocidades cercanas a los 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 64 km/h. A diferencia del domingo, el lunes traerá inestabilidad, con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones hacia la tarde y la noche, acompañadas por un descenso de la presión atmosférica, que bajará a 1001 hPa, señal de cambio de condiciones.

Calor en la costa, pero...

Quienes se encuentren disfrutando de la Costa Atlántica rionegina, como en Las Grutas y Viedma, podrán disfrutar de un domingo ideal para estar en la playa, porque el SMN anticipa que la máxima llegará a los 29º. Más caluroso estará el lúnes, por el termómetro podría trepara hasta los 35º. Sin embargo a partir del martes se anticipa una notable baja de la temperatura y cielo nublado. Por caso, el miércoles se pronostican apenas 21º. A pertir del próximo fin de semana las condiciones volverían a mejorar, aunque también se esperan algunas lluvias aisladas.

Mientras que la zona cordillerana provincial también se espera un domingo muy agradable, con una máxima de 30º, lo que acrecienta el riesgo de incendios forestales. Para el lunes por la tarde noche se anunciaron tormentas y lluvias aisladas.