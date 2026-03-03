Oportunidad para empresas: la Muni impulsa la búsqueda de personal calificado

La Municipalidad puso a disposición de comercios y empresas una amplia base de datos de perfiles laborales calificados y ofrece capacitaciones a medida para cubrir puestos específicos.

Desde el municipio de Cipolletti pusieron a disposición una herramienta para facilitar la contratación de personal en empresas.

En un contexto donde encontrar personal capacitado puede ser un verdadero desafío, el Municipio pone a disposición de comercios y empresas una herramienta concreta y eficaz: una amplia base de datos de Currículums Vitae con perfiles laborales diversos y actualizados .

La propuesta, impulsada por la Dirección de Capacitación y Empleo , está orientada a acompañar al sector privado en la búsqueda y selección de talento local , facilitando el acceso a trabajadores formados y listos para incorporarse al mercado laboral.

A través de la Oficina de Empleo, las empresas pueden acceder de manera ágil y gratuita a perfiles que se ajusten a sus necesidades.

Se pueden comunicar al 299-6832546 o al mail [email protected]

También se puede realizar la consulta de manera presencial, de lunes a viernes de 8 a 13 hs., en el 8° piso de la Municipalidad (Yrigoyen 379), o coordinar una visita personalizada al comercio o empresa.

Capacitación a medida si no encontrás el perfil que necesitás

Si la demanda requiere mano de obra especializada que no se encuentre disponible en el momento, el Municipio ofrece la posibilidad de organizar capacitaciones y talleres específicos en conjunto con las empresas, adaptados a sus requerimientos productivos.

Esta modalidad ya tuvo excelentes resultados junto a firmas como Frigorífico Prospiti, Masser, Trio Distribuidora, Smith, Alma Equina y Rakiduamn, entre otras.

Un puente directo entre empresas y trabajadores

Desde la Dirección de Capacitación y Empleo se trabaja con una política activa de acompañamiento para fortalecer las capacidades productivas y mejorar el posicionamiento laboral de los vecinos, generando así un círculo virtuoso entre formación y empleo.

La búsqueda de personal puede ser más simple, más rápida y más eficiente. La herramienta ya está disponible.