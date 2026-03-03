Por la demanda, habilitan más cupos para el Congreso de Actividad Física en Cipolletti

El Congreso de Actividad Física superó los 500 inscriptos y sumará 150 cupos más. ¿Cómo inscribirse para no quedarse afuera del evento?

La décima edición del Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social 2026 ya vive una convocatoria récord en Cipolletti . Con más de 500 personas anotadas en las primeras semanas, la organización confirmó la habilitación de 150 nuevos cupos para quienes deseen sumarse a una propuesta académica y formativa que se consolidó como un clásico en la antesala de La Corrida Ciudad de Cipolletti.

El Congreso se desarrollará los días 5 y 6 de marzo , en el marco de la 40° edición de La Corrida, y funcionará como antesala académica de la gran fiesta deportiva que coronará la semana el sábado 7 por la noche.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 5 de marzo inclusive, a través de la página web oficial del municipio. Desde la Dirección General de Deportes informaron que el valor es de $40.000 para profesionales y público en general, y de $35.000 para estudiantes.

10 Jornada Actividad Física Cipolletti.png El 5 y 6 de marzo se desarrollará la 10° edición del Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social 2026. Alejo Maimo

Un espacio de formación que crece cada año

La convocatoria es abierta a todo público, aunque está especialmente orientada a profesores y licenciados en Educación Física, estudiantes, kinesiólogos, médicos y profesionales vinculados al ámbito del deporte y la salud.

La apertura oficial será el jueves 5 de marzo a las 9 en el Teatro del Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57. Las actividades continuarán en el mismo espacio y luego se trasladarán al Complejo de Desarrollo Deportivo (ex Corpofrut), en calle Saavedra 260.

El Congreso contará con la presencia de referentes de nivel nacional y regional, lo que reafirma su posicionamiento como uno de los encuentros más importantes de la Patagonia en materia de actividad física y deporte.

Entre los disertantes confirmados se encuentran el doctor Santiago Kweitel, de Buenos Aires; el licenciado Darío Cappa, de Mendoza; el licenciado Mario Di Santo, de Córdoba; el licenciado Gastón García, también de Mendoza; y el licenciado Gerónimo Martínez, de General Roca.

Además participarán la licenciada Guadalupe Gorriti, de Viedma; la licenciada Gianina Montenegro, de Río Negro; el profesor Fabián Leguizamón, de Lamarque; el profesor Víctor Gross y la profesora Sasha Avilés, ambos de Cipolletti; el profesor Pablo Fernández, de Choele Choel; el magister Daniel José De Vita, de Cipolletti; la magister Vanesa Valenzuela y la licenciada Mora Suazo, ambas de Neuquén.

E.C.P CCC (4) El evento se concentrará en el CCC y ex Corpofrut. Estefania Petrella

Ejes temáticos con mirada social e inclusiva

El programa abordará distintos ejes vinculados a la Educación Física, la salud, el deporte y la recreación, con una mirada centrada en el impacto social de estas prácticas.

En Educación Física, el eje será la “Democratización de los saberes”, mientras que en Salud y Actividad Física se trabajará sobre “Infancias, adolescencias y sus prácticas corporales saludables”.

En el área de Tiempo Libre y Recreación, el enfoque estará puesto en la recreación como práctica social deseable para todos los ciudadanos. En tanto, el eje Deporte girará en torno a su rol como dinamizador inclusivo y promotor del desarrollo comunitario.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de intercambio que trascienda lo técnico y permita reflexionar sobre el rol del deporte en la construcción de ciudadanía.

ECP CORRIDA CIPOLITO CAMISETA (310) El evento se enmarca en la antesala de la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti que se desarrollará el sábado 7 de marzo. Estefania Petrella

La Corrida, broche de oro de la semana deportiva

El Congreso se enmarca en la celebración de los 40 años de La Corrida Ciudad de Cipolletti, que se realizará el sábado 7 de marzo desde las 20 horas, sobre el circuito homologado de calle Pacheco.

La competencia ya confirmó cifras récord, con 22.000 vecinos inscriptos en la prueba familiar, 1.000 atletas profesionales y 500 familias que participarán con sus mascotas. Además, recientemente se habilitaron nuevos cupos ante la alta demanda.

La Corrida no solo convoca a corredores de elite nacionales e internacionales, sino que moviliza a toda la comunidad en una propuesta que combina deporte y cultura.