Más de 300 profesionales y estudiantes ya se anotaron al Congreso de Actividad Física 2026

Aún quedan lugares disponibles para el 10° Congreso de Actividad Física que se realizará en Cipolletti: cómo anotarse, cuánto cuesta y quiénes disertan.

El 5 y 6 de marzo se desarrollará la 10° edición del Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social 2026.

Con más de 340 personas ya inscriptas , la 10° edición del Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social 2026 vuelve a confirmar su fuerte convocatoria y se consolida como uno de los espacios académicos y profesionales más importantes del sur argentino. Este lunes se habilitó la segunda etapa de inscripción, con valores promocionales y cupos limitados, de cara a un evento que se desarrollará el 5 y 6 de marzo , en el marco de la Corrida Ciudad de Cipolletti , un clásico del calendario deportivo patagónico.

La nueva edición del Congreso se proyecta como un punto de encuentro entre docentes, estudiantes y profesionales de distintas disciplinas vinculadas al movimiento, la salud y el deporte. La inscripción permanecerá abierta hasta el 20 de febrero o hasta agotar el cupo disponible , con un costo de $25 mil para estudiantes y $30 mil para profesores . El trámite se realiza de manera online a través de la web oficial , lo que permite agilizar el proceso y facilitar el acceso a participantes de toda la región.

Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido del Congreso, que ya superó los 340 inscriptos y mantiene una tendencia en alza. La convocatoria es abierta a todo público, aunque e stá orientada principalmente a profesores, licenciados y estudiantes de Educación Física, además de kinesiólogos, médicos y otros profesionales vinculados a la actividad física .

Cachito Vigil Jornada Actividad Física Cipolletti.png El congreso reúne a estudiantes y profesores vinculados a la actividad física y el deporte. Archivo

Disertantes de primer nivel

Las actividades comenzarán en el Complejo Cultural Cipolletti y continuarán en el Complejo de Desarrollo Deportivo, dos espacios que funcionarán como sedes del programa académico y práctico del encuentro.

Entre los disertantes confirmados se encuentran el doctor Santiago Kweitel, médico pediatra y especialista en medicina del deporte; el licenciado Gastón García, preparador físico e investigador; el licenciado Darío Cappa, con formación en rendimiento deportivo y fisiología del ejercicio; el licenciado Mario Di Santo, con doble titulación en Educación Física y Ciencias de la Educación; además del magíster Daniel De Vita, la magíster Vanesa Valenzuela y los profesores Fabián Leguizamón y Pablo Fernández. La grilla combina perfiles académicos y experiencias de campo, con el objetivo de aportar miradas complementarias sobre la práctica profesional.

El Congreso abordará cuatro grandes áreas temáticas. En Educación Física, el eje estará puesto en la “democratización de los saberes”. En Salud y Actividad Física, se trabajará sobre “infancias, adolescencias y prácticas corporales saludables”. El bloque de Tiempo Libre y Recreación propondrá reflexionar sobre la recreación como práctica social deseable para toda la ciudadanía, mientras que el eje Deporte analizará su rol como dinamizador inclusivo y promotor del desarrollo comunitario.

E.C.P CCC (6) Las actividades comenzarán en el Complejo Cultural Cipolletti y continuarán en el Complejo de Desarrollo Deportivo con disertaciones ya actividades prácticas. Estefania Petrella

10 años de capacitación y vanguardia

A lo largo de sus diez ediciones, el Congreso se transformó en un espacio interdisciplinario que reúne a docentes, investigadores, estudiantes y distintos actores sociales para debatir el papel de la actividad física en la sociedad contemporánea. Su articulación con la Corrida Ciudad de Cipolletti potencia el impacto del evento, al integrarlo dentro de una propuesta deportiva y cultural única en la región.

La edición 2026 vuelve a mostrar el interés creciente por la formación continua y el intercambio de experiencias.