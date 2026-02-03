Se suspende el estofado: atraparon a dos ladrones con verduras robadas en una chacra

Un vecino alertó que dos hombres caminaban con bultos por una calle rural. La policía descubrió que llevaban berenjenas, choclos, tomates y morrones robados a un productor.

Los atraparon alrededor de las 7:30 con una bolsa tipo arpillera y un cajón repleto de verduras.

No solo los productores de fruta sufren a los ladrones. Los de verdura también. Lo puede contar un granjero de Luis Beltrán, la localidad ubicada en el Valle Medio rionegrino, donde la agricultura es una de las principales fuentes que mueven la economía de la región.

De acuerdo a lo que informaron desde la policía provincial , en este caso los malvivientes habían madrugado, porque los atraparon alrededor de las 7:30 con una bolsa tipo arpillera y un cajón repletos de berenjenas, choclos, tomates y morrones.

El operativo se inició luego de que un vecino llamara a las autoridades para avisar que había visto a dos desconocidos caminando por la avenida Tello, que conduce al cementerio municipal ubicado al sur del ejido urbano, un sector rodeado de chacras con nuevos barrios que se extienden en las cercanías.

Un cajón y una bolsa de arpillera

El testigo dijo que los dos sujetos se movían con actitud sospechosa, y que uno de ellos llevaba un cajón con berenjenas, y el otro una bolsa tipo arpillera color blanca, por lo que supuso que algo se llevaban subrepticiamente.

Una patrulla de la Comisaría 19 fue hasta el lugar y efectivamente, encontró a dos hombres caminando a la altura del barrio 123 Viviendas, quienes cargaban los bultos mencionados en el llamado. Al revisarlos, encontraron que llevaban el botín vegetal.

Posteriormente, el damnificado fue a su chacra, ubicada en inmediaciones del Parque Industrial, a unos 700 metros del ejido urbano, donde constató la sustracción de diversas verduras, entre ellas berenjenas, choclos, tomates y morrones.

En el lugar también se hallaron parte de los elementos sustraídos. Ante el hecho tomó intervención el fiscal de turno, quien dispuso el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes y ordenó que ambos sujetos permanezcan detenidos hasta tanto se verifiquen sus antecedentes penales.

Asimismo, se convocó a personal del Gabinete de Criminalística de la policia de Río Negro en Valle Medio para realizar las pericias en el lugar del hecho.

Herido de un balazo

El robo en los establecimientos chacareros es una de las quejas que más expresan los productores, que padecen desde hace años una severa crisis por la baja rentabilidad que logran. Afirman que no hay cerco ni contención que frene a los ladrones, que además de llevarse frutas y verduras generan daños para entrar a los cuadros.

El conflicto ha escalado hasta el grado de registrarse hechos de extrema violencia en procura de defender la propiedad. Hace pocos días en General Roca un hombre sufrió un balazo en la zona abdominal y había sido internado en terapia intensiva en estado grave. Él mismo avisó a la policía que le habían disparado, y cuando llegaron los uniformados lo encontraron en el piso y junto a él una mochila llena de duraznos.

Se inició una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar quien fue el autor del tiro. Hasta el momento no se conocieron novedades al respecto.