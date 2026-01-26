Le dieron un balazo y está grave: presumen que lo atacaron por robar fruta de una chacra

El hombre pidió ayuda, pero no pudo decir dónde lo balearon. Lo encontraron herido junto a una bicicleta y una mochila llena de duraznos. Buscan al autor del disparo.

La víctima sufrió un balazo en la zona del abdomen y se debate entre la vida y la muerte.

Un hombre de alrededor de 40 años de edad sufrió un balazo en la zona del abdomen y se debate entre la vida y la muerte. Estaba internado en terapia intensiva y en las últimas horas iba a ser operado.

Hay una fuerte presunción de que había ingresado a robar fruta a una chacra , un tipo de delito que se suele registrar reiteradamente en temporada de cosecha.

El hecho sucedió el domingo por la tarde en inmediaciones de la Ruta 6, que conduce a Casa de Piedra, y la Ruta Provincial 65, en el oeste de General Roca, en un sector rural con urbanizaciones que avanzan en las cercanías.

La policía investiga el hecho y entre las primeras hipótesis surgió que el herido habría ingresado a robar frutas a un establecimiento agrícola de la zona, y que por eso fue agredido.

La pista de los duraznos

El comisario Inspector Eliseo González, titular de la Unidad Regional II, informó al canal Somos El Valle que la misma víctima llamó pidiendo ayuda, y dijo que había sido blanco de un balazo.

De inmediato una patrulla concurrió al lugar con la asistencia de una ambulancia, en la que lo trasladaron al hospital. El tiro le había ingresado en el “medio vientre”, precisó, con orificio de entrada y salida. Agregó que su estado de salud era delicado y que esperaban que se recupere para tomarle testimonio.

El oficial indicó que el hombre alcanzó a mencionar que había ingresado a uno de predios rurales y que allí había recibido el disparo. Sin embargo, no pudo decir dónde quedaba el sitio.

González también sostuvo que junto a él encontraron una bicicleta en la que se movilizaba y una mochila llena de duraznos, lo que abona la hipótesis del robo de fruta.

Chacareros se quejan por los robos

La investigación apunta a determinar quien fue el autor del disparo y el resto de las circunstancias. En este marco, la declaración del lesionado será relevante para esclarecer en qué lugar sufrió la agresión.

El jefe policial sostuvo que la Brigada de Investigaciones trabaja en el área sobre la base de distintas versiones reconstruidas. Puntualmente buscan determinar si en algunos de los establecimientos agrícolas ocurrió el incidente y quién fue el autor del tiro.

Afirmó que en el sector de los hechos han recibido denuncias de chacareros, mediante llamados y presentaciones, por la sustracción de frutas.

Incluso destacó que en las cercanías hay personas que venden fruta en la ruta, y que están trabajando con el municipio para atender la problemática.

Hechos reiterados

Con la llegada de la temporada de cosecha y la madurez de la fruta comienzan los robos en las chacras. Sobre todo lo sufren los establecimientos cercanos a la zona urbana. Organizaciones de productores de distintos puntos de la región se han quejado por estos hechos, que afirman que a pesar de sustracciones de poca cantidad, la reiteración les provoca pérdidas económicas. Pero además los intrusos suelen causar daños en las propiedades al ingresar por la fuerza.

Durante las últimas semanas se conocieron varios casos ocurridos tanto en el Alto Valle como en el Valle Medio.