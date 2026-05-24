Conmoción en el Alto Valle: se descompensó mientras viajaba en auto hacia Allen y murió

El hombre tenía 59 años y viajaba como acompañante en un Fiat Mobi. Ingresó sin vida al hospital de Roca y ordenaron investigar el caso.

La víctima de 59 años murió este domingo por la mañana. Foto: Archivo.

Un hombre de 59 años murió este domingo por la mañana mientras viajaba hacia un evento en Allen junto a otro conductor por Ruta 65 .

Según la información policial, la víctima fue identificada como Mario Melani , domiciliado en General Roca . Se movilizaba como acompañante en un Fiat Mobi cuando comenzó a presentar una grave descompensación durante el trayecto.

De acuerdo a la información que accedió LM Cipolletti , el conductor del vehículo relató que ambos circulaban por Ruta 65 y ya habían pasado la zona de Félix Heredia cuando notó que su acompañante comenzó a roncar y a perder el conocimiento .

Ante la desesperante situación, decidió dirigirse de inmediato al hospital Francisco López Lima de General Roca para pedir asistencia médica urgente.

Llegó al hospital y confirmaron la peor noticia

El vehículo ingresó al centro de salud alrededor de las 8:56. Sin embargo, pese a la rápida reacción del conductor, los médicos constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Desde el nosocomio dictaminaron “muerte dudosa”, por lo que se activó el protocolo judicial correspondiente para determinar las causas del fallecimiento.

Investigan qué ocurrió

A partir de la intervención médica, ahora deberán realizarse las pericias y estudios forenses correspondientes para establecer qué provocó la muerte de Melani.

El caso generó conmoción entre quienes conocían a la víctima, especialmente por la dramática secuencia ocurrida durante el viaje hacia Allen.

Otra tragedia este domingo: murió un fotógrafo en un evento de General Roca

Una jornada deportiva en la zona de bardas de General Roca terminó marcada por una tragedia. Un fotógrafo de 55 años, oriundo de Allen, murió este domingo tras sufrir una descompensación mientras cubría una carrera en el sector conocido como la “zona del Gauchito”.

Según las primeras informaciones, el hombre no participaba de la competencia como corredor, sino que se encontraba trabajando con su cámara para registrar el evento.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a LM Cipolletti, la víctima fue identificada como Gerardo Damián Fernández, de 55 años. El episodio ocurrió cerca de las 11:20 en un cañadón ubicado a la altura del kilómetro 124 de la Ruta 6, en la zona conocida como Paso Córdoba.

La directora del hospital López Lima confirmó que el fotógrafo “estaba parado sacando fotos y se descompensó en el lugar”. Debido a las características de la competencia, personal del SIARME ya se encontraba en el sitio brindando cobertura médica.

Pese al intenso operativo y a las maniobras de asistencia médica, minutos después se confirmó el peor desenlace: Fernández falleció en el nosocomio local.