Una camioneta municipal chocó a un taxi y terminó incrustada en un camión

Tras el impacto, Bomberos cortaron la camioneta para rescatar a un trabajador atrapado. Cómo fue el choque y qué dio el test de alcoholemia.

La camioneta regresaba de un turno junto a dos trabajadores de la Municipalidad de General Roca. (Foto: gentileza)

Un fuerte accidente de tránsito se registró el jueves por la noche en General Roca , cuando una camioneta municipal chocó contra un taxi y terminó incrustada en un camión estacionado. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Jujuy y Venezuela, frente a un supermercado y a pocas cuadras del cruce con Perú, en la zona del Canal Grande .

El hecho tuvo lugar minutos antes de las 22. En la camioneta oficial se trasladaban dos trabajadores del área de limpieza de plazas del turno noche, quienes regresaban de realizar una descarga en la Planta de Tratamiento de Residuos. Por causas que no fueron detalladas, el vehículo impactó primero de costado contra un taxi y, tras ese primer choque, continuó su trayectoria hasta colisionar contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado.

Rescate tras el impacto

A pesar de la violencia del choque, no se registraron personas heridas. Ninguno de los involucrados debió ser trasladado al hospital Francisco López Lima, según se informó oficialmente.

Sin embargo, el siniestro generó momentos de tensión, ya que uno de los empleados municipales quedó atrapado dentro del habitáculo de la camioneta. Ante esta situación, fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios, que trabajaron en el lugar para poder rescatarlo.

Los rescatistas actuaron con rapidez: cortaron el techo del vehículo y retiraron la jaula antivuelcos para poder liberar al operario. Finalmente, lograron sacarlo sin que presentara lesiones de gravedad. Desde el Municipio confirmaron que ambos trabajadores se encuentran en buen estado de salud.

rescate bomberos general roca camioneta municipal Los bomberos voluntarios intervinieron en el rescate de los trabajadores que circulaban en la camioneta municipal. (Foto: gentileza Bomberos Voluntarios General Roca)

Importantes daños materiales

La camioneta municipal fue el vehículo más afectado por el impacto. Presentó importantes roturas en el lateral derecho, especialmente del lado del acompañante, además de deformaciones en parte del techo y daños en la caja trasera producto del segundo choque contra el camión.

El taxi también sufrió daños, aunque de menor magnitud, mientras que el camión estacionado resultó afectado en su parte trasera.

Luego del accidente, se realizaron controles de alcoholemia a los tres conductores involucrados. De acuerdo al comunicado oficial del Municipio y a los comprobantes difundidos, los resultados dieron negativo en todos los casos, con registros de 0,00 gramos de alcohol en sangre.

El accidente ocurrió en un sector que vecinos consideran conflictivo en materia de tránsito. De acuerdo a testimonios, la esquina de Jujuy y Venezuela es señalada como peligrosa, lo que vuelve a poner en foco la necesidad de extremar las precauciones al circular por la zona.