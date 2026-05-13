Condenaron a una ART por ignorar secuelas tras un fuerte golpe laboral

Una empleada de limpieza sufrió un golpe en su trabajo, recibió el alta sin incapacidad y luego se comprobó que tenía secuelas. ¿Qué resolvió la Justicia?

Una trabajadora de maestranza demandó a la ART tras sufrir un accidente laboral y quedar con secuelas, pese al alta médica brindada. (Foto: ilustración generada con IA)

Una trabajadora de maestranza que cumplía tareas de limpieza en un galpón de empaque ubicado sobre la Ruta 22 , a la altura del kilómetro 1185 en General Roca , logró que la Justicia laboral reconociera las secuelas derivadas de un accidente que sufrió en su lugar de trabajo.

El hecho ocurrió mientras la mujer realizaba tareas habituales de limpieza y barrido en el interior del galpón. En ese contexto, al desplazarse por el lugar, pasó por debajo de una estructura de hierro. Al incorporarse, golpeó la parte izquierda de su cabeza, lo que le provocó un traumatismo que, en un primer momento, fue considerado leve.

Tras el impacto, comenzó a experimentar dolor de cabeza y mareos. Fue asistida inicialmente en el Hospital Francisco López Lima y luego derivada a una clínica privada de la ciudad por intervención de la ART . Allí le realizaron estudios médicos y le indicaron tratamiento farmacológico.

Sin embargo, pese a que en una primera etapa la aseguradora le brindó cobertura, poco tiempo después le otorgó el alta médica sin reconocer incapacidad alguna.

manzana empaque La trabajadora sufrió el accidente dentro de un galpón de empaque en General Roca. (Foto: archivo)

Síntomas persistentes y deterioro de la salud

Lejos de mejorar, el cuadro de salud de la trabajadora se agravó con el paso del tiempo. A los dolores de cabeza y los mareos se sumaron pérdida de memoria, dificultades cognitivas y una marcada imposibilidad para retomar sus tareas laborales.

La situación derivó en un cuadro de depresión severa que afectó de manera integral su vida cotidiana. Ante la falta de respuestas por parte de la ART, la mujer decidió iniciar acciones legales.

Previo a la demanda judicial, acudió a la comisión médica correspondiente, instancia obligatoria en el sistema de riesgos del trabajo. Allí, el organismo concluyó que no existían secuelas vinculadas al accidente. No conforme con ese dictamen, la trabajadora presentó certificados médicos que daban cuenta de su estado de salud.

La postura de la ART y el planteo judicial

Al contestar la demanda, la ART solicitó su rechazo. Argumentó que había cumplido con todas las prestaciones médicas hasta el momento del alta y negó la existencia de secuelas permanentes relacionadas con el accidente laboral.

Además, planteó la prescripción de la acción, al sostener que la demanda había sido presentada fuera del plazo legal correspondiente.

fuero civil roca La Justicia avanzó en el caso y dispuso una indemnización.

El análisis de la Justicia

El fuero laboral de Roca rechazó los argumentos de la aseguradora y hizo lugar al reclamo de la trabajadora. En relación con la prescripción, los jueces consideraron que el plazo no debía computarse desde la fecha del accidente ni desde el alta médica, sino desde el momento en que la víctima pudo conocer la verdadera magnitud del daño sufrido.

Uno de los elementos clave en la resolución fue la pericia realizada por una especialista en psiquiatría. La profesional determinó que la mujer presentaba un trastorno depresivo mayor, acompañado de angustia, pensamiento lento, trastornos del sueño y del apetito, dificultades de concentración, además de las cefaleas y mareos persistentes.

El fallo también tuvo en cuenta que la comisión médica había registrado síntomas compatibles con ese cuadro, aunque en su momento descartó la relación causal con el accidente.

Un precedente sobre las altas médicas

En su resolución, la Cámara Laboral concluyó que el alta otorgada por la ART no había cerrado válidamente el proceso de atención del accidente laboral. Según se estableció, la trabajadora desarrolló una secuela psíquica directamente vinculada tanto al traumatismo craneal como a la falta de un tratamiento adecuado posterior.

En ese sentido, los jueces entendieron que la situación generó una incapacidad indemnizable dentro del sistema de riesgos del trabajo, por lo que ordenaron a la aseguradora abonar la correspondiente indemnización y garantizar las prestaciones médicas necesarias.