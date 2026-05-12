El proyecto rionegrino que busca unificar cinco basureros y crear cooperativas con recicladores

El programa Girsu busca consolidar la gestión de los residuos con la inclusión de los trabajadores recicladores a través de la creación de pymes. Contempla aportes económicos y plan de finalización de estudios.

La iniciativa apunta a mejorar las condiciones laborales de los recicladores, con la creación de pymes y cooperativas.

El Gobierno de Río Negro avanza en el fortalecimiento de la gestión de residuos urbanos a través del programa Girsu Alto Valle . Se trata del proyecto para unificar los basureros de Cinco Saltos, Allen, Contralmirante Cordero, General Fernández Oro y Campo Grande en el basural de Cipolletti .

El programa también incluye la inclusión laboral de las personas que trabajan en los basurales , como recicladores, recuperadores, trabajadores de la economía informal y también denominados “cartoneros”.

La propuesta del Plan de Inclusión Social (PISO) apunta a identificar perfiles y roles de trabajo dentro del sistema GIRSU para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del basural . La iniciativa también promueve las capacitaciones en seguridad e higiene, oficios y habilidades digitales.

Una iniciativa para mejorar las condiciones laborales de los recicladores del basural

El objetivo de proyecto apunta a la creación de una política pública que transforme la realidad actual de recuperación informal de residuos en empleo digno, seguro y con acompañamiento integral de las familias que viven de esta actividad.

Basural Allen 1200 C.jpeg Un centenar de personas asisten al basural a recolectar elementos reciclables y para revender.

El proyecto incluye el registro de las personas que trabajan en los basureros de las principales ciudades del Alto Valle con la recuperación de objetos, residuos y reciclaje de materiales reutilizables.

Durante esta semana, se realizaron jornadas en Cinco Saltos y Campo Grande, mientras que el cronograma continuará esta semana en Cipolletti, Fernández Oro, Allen y Contralmirante Cordero, para identificar a los trabajadores que ejercen su actividad en los basureros de las localidades.

Basural-informe-página-2-cipo.jpg La gestión de los residuos es un problema latente en el Alto Valle. Francisco Sánchez

Las jornadas de registro de trabajadores continuarán en el Alto Valle esta semana

Los operativos forman parte del Plan de Inclusión Social (PISO), un programa diseñado para fortalecer el capital social vinculado a la gestión de residuos y consolidar un sistema GIRSU sostenible en todo el territorio provincial en una estrategia que combina inclusión social, cuidado ambiental y desarrollo económico.

El sistema Girsu contempla un espacio de formación integral para la inclusión laboral, identificando los perfiles de los recicladores y roles de trabajo acordes a sus competencias laborales. El objetivo es impulsar herramientas concretas para mejorar las oportunidades laborales y las condiciones de vida de los cartoneros.

basural1.jpg Basural de Cipolletti. Anahí Cárdena.

A partir del registro, se analizará cada situación de manera individual, para identificar las necesidades, condiciones laborales y posibilidades de inclusión dentro del sistema Girsu.

Basándose en ese relevamiento, el Plan de Inclusión Social (PISO) otorgará incentivos económicos para promover la participación activa de recicladores y recuperadores a través de la conformación de Pymes y cooperativas para una mayor organización y estabilidad laboral.

El humo en el basural es una constante por los incendios descontrolados. El Plan de Inclusión Social (PISO) otorgará incentivos económicos para incentivar la participación de los recicladores. Anahi Cárdena

El plan integral incluye un plan educativo para finalización de estudios y escolarización de los menores de edad

Otro eje central del plan es el acompañamiento educativo, con el objetivo de que los recicladores, recuperadores y cartoneros interesados en finalizar la primaria y el secundario puedan acceder al sistema de educación.

E.C.P BASURAL (26) El plan Girsu también contempla el acompañamiento educativo con planes de finalización de estudios. Estefania Petrella

El programa apunta a la reinserción escolar de los niños, niñas y adolescentes de las familias vinculadas a la actividades, que hayan dejado de asistir al colegio debido a la situación económica y la falta de recursos para la escolarización.

La estrategia también reconoce el rol ambiental de quienes trabajan en la recuperación de residuos, visibilizando una tarea esencial para reducir residuos, promover el reciclaje en las principales ciudades del Alto Valle y ejercer como verdaderos promotores ambientales.

E.C.P BASURAL (41) Girsu incluye el acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes para reinsertarse en el sistema educativo. Estefania Petrella

El proyecto incluye a los trabajadores discapacitados o de la tercera edad

Además, la iniciativa contempla compensaciones e ingresos de acompañamiento para trabajadores del basural que, por alguna discapacidad o edad avanzada, no puedan incorporarse plenamente al empleo formal. Lo que garantiza un enfoque social e inclusivo en toda la implementación del sistema.

De esta manera Girsu Alto Valle refleja una política pública que tiene como objetivo construir soluciones regionales con impacto directo en la vida de las familias rionegrinas, con la creación de trabajo, fortalecimiento de la gestión ambiental y promoción de una economía circular con inclusión social.