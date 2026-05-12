Fotomultas: recibió una infracción, desconfió y puso el sistema bajo la lupa

En una ciudad del Alto Valle las fotomultas están cada vez más cuestionadas. El caso de un vecino que denunció irregularidades reavivó la polémica.

El sistema de control vial por fotomultas en General Roca volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Lo que nació como una herramienta para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en las esquinas más peligrosas de la ciudad, hoy es objeto de una grave denuncia que pone en duda la transparencia del servicio contratado por el Municipio y la validez de las actas que llegan a los domicilios.

La controversia escaló tras el caso de Manuel García , un vecino de Roca que desconfió de la multa que recibió y no se quedó de brazos cruzados. Según consta en el acta, la supuesta infracción ocurrió el 14 de noviembre de 2025 en la intersección de las calles Mendoza y Tucumán , un punto neurálgico de la ciudad valletana.

Sin embargo, los tiempos administrativos del proceso fueron el primer indicio de irregularidad: la notificación le llegó recién el pasado 22 de abril. El documento había sido firmado, de manera digital, dos meses después de la supuesta falta, el 28 de enero de 2026 .

La fotomulta, bajo sospecha

García dudó de la veracidad de la multa al analizar las fotografías adjuntas en la notificación. En las imágenes enviadas por el sistema, se observa su vehículo con una de las ruedas delanteras sobre la línea horizontal de la senda peatonal, lo que técnicamente constituiría una falta.

No obstante, el vecino notó un detalle clave: en ninguna de las capturas se alcanzaba a ver el semáforo, elemento fundamental para determinar si el auto estaba detenido indebidamente o si se encontraba circulando con paso habilitado.

“Suelo respetar mucho las normas de tránsito y no recordaba haber cometido esa infracción”, sostuvo el vecino al sitio ANR. Ante la incertidumbre y la falta de claridad en las pruebas fotográficas, decidió presentarse ante el Juzgado de Faltas local para ejercer su derecho a defensa y solicitar una evidencia más contundente que un simple fotograma estático.

El hallazgo en el video completo

La verdadera sorpresa para el conductor llegó cuando, tras insistir en las oficinas municipales, logró que le permitieran ver el registro fílmico completo captado por la cámara. Fue en ese instante donde la acusación de la Municipalidad comenzó a desmoronarse.

Al observar la secuencia completa de video, García pudo comprobar que el semáforo sobre la calle Mendoza estaba en verde. Tanto su vehículo como otros rodados que transitaban por la zona circulaban con normalidad y fluidez. “Mi auto estaba circulando, no detenido. La foto fue capturada justo en el momento en que estaba pasando”, afirmó el vecino.

multas semáforo fotomultas cipolletti En las fotomultas de Cipolletti se observa claramente el semáforo. En las de Roca, no. LM Cipolletti

Según su denuncia, la imagen enviada en la multa había sido pausada o "congelada" de forma arbitraria para simular que el auto estaba obstruyendo la senda peatonal cuando, en realidad, estaba atravesando la bocacalle de forma legal.

“Se ve claramente que yo no estaba detenido. Había otra motocicleta circulando y el semáforo daba rojo para Tucumán. Congelaron la imagen justo cuando pisaba la senda peatonal, pero yo realmente estaba circulando correctamente”, aseguró García, alertando sobre lo que considera una manipulación de la prueba.

Dudas sobre la transparencia de las fotomultas

El caso ha sembrado una profunda desconfianza sobre el funcionamiento de la empresa encargada del servicio y los controles que el Municipio de General Roca ejerce sobre las actas procesadas. Para el denunciante, esto no se trata de una falla técnica fortuita. “No creo que sea un error del sistema. Hay personas detrás de las actas y estas acciones se convalidan. Esto es intencional”, expresó con dureza.

Además, el vecino reveló que no es su primer cruce con el sistema de fotomultas. Anteriormente realizó otro descargo por una presunta infracción en la esquina de Tucumán y Sarmiento, donde también consideró que las imágenes eran poco claras. Aquel reclamo, hasta el día de hoy, no ha obtenido respuesta oficial.

“No puede ser que los ciudadanos tengan que esperar meses para saber si una multa corresponde o no. Hay dinero en juego y mucha gente termina pagando por miedo o para acceder al descuento”, manifestó el vecino, quien finalmente recomendó a la población revisar cada notificación con cautela. “Si uno cometió la infracción, corresponde hacerse cargo. Pero ante la duda, hay que hacer el descargo y pedir ver el video. Es la única garantía que tenemos”, concluyó.