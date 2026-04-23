Ex director de Tránsito lidera reclamo para anular fotomultas en ciudad del Alto Valle: las razones

Un grupo de vecinos, con el ex funcionario a la cabeza, denuncia irregularidades y exige que se suspenda de manera inmediata. Las supuestas irregularidades.

Encabezado por el ex director de tránsito del Municipio, Diego Iraldi y a través de una petición online, un grupo de vecinos solicitan suspender de forma inmediata el sistema de fotomultas que funciona en General Roca . La iniciativa expone una serie de argumentos en los que asegura que "se vulneran los derechos de los ciudadanos".

En el texto que acompaña el pedido Iraldi sostiene que "lo que se promociona como un mecanismo de seguridad vial , es en realidad, un sistema de recaudación compulsiva ".

En principio, aduce que existe una "ilegalidad administrativa" debido a que el sistema de fotomultas fue de contratación directa sin una ordenanza que regule su funcionamiento.

Al mismo tiempo, remarca que las cámaras no se encuentran señalizadas y que las que si cuentan con cartelería, las indicaciones son precarias. Y en este punto, agrega: "las sendas peatonales han sido pintadas con pintura sintética común en lugar de pintura termoplástica vial, lo que las hace invisibles en condiciones críticas, funcionando como una trampa para el conductor".

radar fotomulta.jpg Serán 10, inicialmente, los semáforos en los que habrá fotomultas.

Entre los "incovenientes" compartidos por Iraldi también menciona que no se ha presentado el certificado de homologación de los equipos, que las notificaciones de infracciones llegan con seis meses de retraso "impidiendo que se pueda ejercer una defensa en tiempo y forma" y por último, afirma que el Juzgado de Faltas deslinda responsabilidades en la empresa privada.

Finalmente, ante todo lo expuesto, en el petitorio se pide: la suspensión inmediata del sistema de fotomultas, la anulación de todas las actas de infracción que, según Iraldi, fueron emitidas bajo diversas irregularidades y solicita una audiencia pública para discutir "un verdadero plan de seguridad vial basado en la prevención y no en la recaudación".

Las esquinas donde funcionan las cámaras de fotomultas

El sistema de fotomultas fue puesto en funcionamiento en octubre de 2022 con cámaras que funcionan las 24 horas y se encuentran ubicados en los siguientes cruces:

Sarmiento y Mitre

San Martin y Sarmiento

Av. Roca y Mitre

Mitre y Maipú

Av. San Juan y Mitre

Av. San Juan y Villegas

Av. San Juan y Evita

Av. San Juan y Rodhe

Av. San Juan y Tucumán

Alsina y Cipolletti

Damas Patricias y Villegas

Gelonch y Santa Cruz

Av. Mendoza y Av. Palacios

Villegas y Av. Mendoza

Jujuy y La Plata

Belgrano y Villegas

Av. San Juan y Brasil

Av. Roca y Uruguay

Vintter y Los Sauces

Av. Mendoza y Tucumán

Fotomultas en Cipolletti, dónde funcionan las cámaras

El control con cámaras se implementó en la ciudad en noviembre del 2023. Durante el año 2025 el Municipio labró un total de 20.029 actas, mientras que durante el presente 2026, a la fecha se labraron cerca de 4 mil. Actualmente, según registros del Municipio, las cámaras en los semáforos representan casi el 70 por ciento de las actas de infracción.

Si bien el número de infracciones es alto, el nivel de cobro por las sanciones es muy bajo. Se debe, en parte, a que hasta fines de 2025 los infractores no eran notificados en sus domicilios. Eran los propios conductores quienes debían buscar posibles infracciones a través del sitio oficial del Municipio o se sorprendían con las multas pendientes cuando querían hacer un trámite como la renovación del carnet de conducir.

semaforo fotomultas

El porcentaje de conductores en infracción que paga la multa ronda el 25%. Desde el Municipio aseguraron que, en paralelo a la instalación de nuevas cámaras, se modificaría el sistema de notificaciones para que las sanciones por cruzar semáforos en rojo tengan cumplimiento efectivo. En el caso de la búsqueda de infracciones a través del sitio oficial del Municipio, hay que contemplar que entre la falta y la actualización de la web pasan unas 72 horas.

Según se detalló desde el Municipio, la ubicación de las cámaras foto rojo es la siguiente: