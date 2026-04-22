Río Negro se prepara para recibir a los gigantes del vino con un evento sin precedentes

“Iconos de Patagonia 2026” reunirá enólogos, bodegas y expertos internacionales en un evento que busca posicionar al sur como destino vitivinícola.

La agenda comenzará con visitas a reconocidas bodegas de la provincia. Foto: Gentileza.

La agenda comenzará con visitas a reconocidas bodegas de la provincia. Foto: Gentileza.

Río Negro será sede de “ Íconos de Patagonia 2026 ”, un evento que promete reunir a referentes del mundo del vino y potenciar el enoturismo en toda la región.

La iniciativa es impulsada por Camino al Vino y apunta a consolidar la identidad vitivinícola del sur argentino.

La agenda comenzará con visitas a reconocidas bodegas de la provincia como Bodega Miras, Humberto Canale y Antigua Bodega Patagónica.

El objetivo será relevar el crecimiento del enoturismo local y generar contenido periodístico que muestre el potencial de la región como destino de excelencia.

El corazón del evento: una masterclass exclusiva

El 21 de mayo, la localidad de Allen será escenario de una masterclass técnica con degustación dirigida a enólogos y viticultores de toda la Patagonia.

Allí, los especialistas presentarán sus “vinos íconos” y compartirán experiencias junto a etiquetas internacionales para análisis comparativo.

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El encuentro contará con la presencia del experto francés Yoann Canovas, con trayectoria en mercados como Francia, China, Sudáfrica y Estados Unidos.

Cierre con networking en Cipolletti

La jornada culminará en Cipolletti con una cena de benchmark y networking en el restaurante Del Sur.

El objetivo será fortalecer vínculos entre bodegas, empresarios y referentes del turismo, y consolidar a la Patagonia como una marca regional unificada.

Una apuesta al futuro del vino patagónico

Según detallaron desde la organización, “Iconos de Patagonia 2026” no solo busca mostrar la calidad de los vinos del sur, sino también impulsar su desarrollo cultural y económico.

El evento se perfila como una oportunidad clave para posicionar a Río Negro en la escena internacional del vino y atraer nuevas inversiones al sector.