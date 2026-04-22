"Por la situación económica": Fernández Oro suspende su fiesta aniversario

Suspendieron y reprogramaron la fiesta aniversario de Fernández Oro. El intendente explicó los motivos económicos detrás de la decisión.

Fernández Oro no tendrá este año los tradicionales festejos masivos por su aniversario en la fecha habitual. El municipio confirmó la suspensión de la fiesta central prevista para el 19 de mayo y su reprogramación para septiembre.

El anuncio fue realizado por el intendente Gustavo Amati , quien explicó que la medida fue adoptada en conjunto con el gabinete municipal. “Por la situación económica en la que estamos viviendo”, sostuvo el jefe comunal al comunicar la decisión, que implica mantener únicamente las actividades protocolares durante el mes aniversario y postergar el evento festivo.

Según detalló Amati, el municipio priorizó garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras en un período clave del año. “Estoy convencido que es una decisión responsable , una decisión acertada para resguardar la salud financiera y económica del municipio, como lo hemos hecho desde que asumimos cuidando las arcas municipales”, expresó.

De esta manera, el 19 de mayo se desarrollará un esquema reducido de actividades, que incluirá el acto protocolar, el desfile aniversario, el corte de torta y la tradicional distribución de chocolate caliente. Estas propuestas, consideradas parte de la identidad orense, se mantendrán como símbolo de celebración, aunque sin el despliegue habitual de espectáculos y eventos de mayor escala.

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El impacto económico y la decisión política

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que realizar la fiesta en mayo implicaría un gasto significativo en un momento de fuerte presión sobre las cuentas públicas. En ese sentido, remarcaron que los compromisos salariales de junio (que incluyen el pago de sueldos y aguinaldos de toda la planta municipal) obligan a extremar la prudencia en la administración de los recursos.

“Hoy nos encontramos en una situación muy difícil que creemos que es conveniente pasarlo para el mes de septiembre, teniendo en cuenta que todo lo que se genere en el mes de mayo impacta en el mes de junio”, explicó Amati.

La decisión se enmarca en un contexto económico complejo que atraviesan los municipios de la región, con caída de ingresos, incremento de costos y mayores exigencias en la prestación de servicios. En ese escenario, la reprogramación de eventos masivos aparece como una de las herramientas para equilibrar las finanzas sin resignar por completo las celebraciones comunitarias.

ECP FERNANDEZ ORO (60) Los festejos masivos en la ciudad fueron reprogramados para septiembre. Estefania Petrella

Comunicado oficial y argumentos adicionales

A través de un comunicado, el municipio reforzó los fundamentos de la medida y apuntó a la necesidad de “hacer un uso responsable del dinero público”. Allí se explicó que la organización de los festejos en mayo no solo implica un gasto importante, sino que además coincide con un período financiero sensible.

El texto también incorporó otro factor en la decisión: las condiciones climáticas. Desde la comuna consideraron que septiembre ofrecerá un escenario más favorable para el desarrollo de actividades al aire libre y para una mayor participación de vecinos y familias.

“Se tuvo en cuenta una cuestión climática, buscando mejores condiciones para que las actividades se puedan desarrollar y que todas las familias puedan disfrutarlas”, indicaron.

ECP FERNANDEZ ORO (63) El 19 de mayo si se llevará adelante el acto central y tradicional corte de torta. Estefania Petrella

Un aniversario con perfil austero

No es la primera vez que Fernández Oro opta por celebraciones moderadas. El propio intendente recordó que los aniversarios anteriores ya se habían caracterizado por un enfoque austero, en línea con la política de administración prudente de los recursos municipales.

En esta oportunidad, sin embargo, la decisión va un paso más allá al trasladar directamente la fiesta principal, manteniendo solo los actos simbólicos en la fecha histórica. Desde el municipio invitaron a instituciones y vecinos a participar del desfile que se realizará el 19 de mayo a las 14 sobre la avenida Cipolletti, como punto central de la jornada.