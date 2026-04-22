Robo en Neuquén y operativo en Fernández Oro: el inesperado detalle del descubrimiento

Una mujer denunció la sustracción de su moto en Avenida Argentina en Neuquén. La señal clave para la recuperación del rodado.

El GPS marcaba la ubicación de la motocicleta en una vivienda de Fernández Oro.

Una alarmante situación de inseguridad vivió una mujer cuando le robaron su motocicleta en plena Avenida Argentina de Neuquén capital , en las primeras horas de este miércoles 22 de abril. La víctima radicó la denuncia por robo en la Comisaría N°26 de Fernández Oro porque el GPS colocado en el rodado le indicaba que la moto estaba en una vivienda de la localidad.

La mujer explicó que ante la creciente inseguridad y el peligro de los asaltos, decidió colocar un GPS a su motocicleta. La protección del rodado también se debe a que está valuada en 6.000.000 de pesos . Este dispositivo realiza un seguimiento satelital del rodado, con indicaciones exactas de su ubicación . El GPS indicaba que la moto estaba ubicada en un domicilio de la calle 2 de Abril y Tierra del Fuego de la localidad.

Ante esta información, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría N°26 de Fernández Oro y le indicó a los agentes la ubicación del vehículo robado . Esta indicación motivó un operativo policial con los agentes que recorrieron la zona, dialogaron con los vecinos y consultaron sobre la visualización del rodado en el barrio señalado.

La casa señalada tenía la moto robada en el patio

En la esquina de la calle 2 de abril y Tierra del Fuego, los uniformados identificaron una pequeña construcción utilizada como vivienda. En su interior, había un patio interno, desde donde se visualizaba la presencia de la moto robada en el jardín de atrás.

gps El GPS indicaba la ubicación exacta de la moto robada.

“Se ingresa al patio interno y golpeamos las manos y la puerta, saliendo una mujer quien al abrir la puerta se ve a simple vista en el interior de la vivienda la moto robada” indicaron fuentes policiales.

Una mujer salió de la vivienda señalada y atendió a los agentes, quienes le explicaron la situación y la denuncia. La vecina les permitió el ingreso al interior de la casa para corroborar si se trataba de la moto robada. Los uniformados revisaron la moto y confirmaron que se trataba del vehículo robado esta madrugada. El rodado no presentaba alteraciones en la pintura ni daños visibles.

A partir de la identificación del rodado como la moto sustraída de la Avenida Argentina en la capital neuquina, se dio intervención al personal del gabinete de Criminalística, quienes trabajaron en el traslado del vehículo en calidad de secuestro.

patrullero bariloche La mujer de la vivienda fue notificada por el delito de encubrimiento.

La mujer de la vivienda fue notificada por el delito de encubrimiento

Respecto a la mujer que reside en la vivienda donde fue hallada la moto, fue trasladada a la Comisaría N°26 y notificada por el delito de encubrimiento del robo de la moto.

“Durante su declaración en la dependencia policial manifestó que la motocicleta la habría llevado un amigo de su pareja, de quien no quiso brindar ningún tipo de dato” explicaron fuentes policiales.

Finalmente, la Fiscalía de robos y hurtos de la provincia de Neuquén realizó las diligencias de rigor y habilitó la entrega de la motocicleta a su propietaria. De esta manera, la mujer recuperó su motocicleta robada tan solo unas horas antes.