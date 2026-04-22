Robo en Neuquén y operativo en Fernández Oro: el inesperado detalle del descubrimiento
Una mujer denunció la sustracción de su moto en Avenida Argentina en Neuquén. La señal clave para la recuperación del rodado.
Una alarmante situación de inseguridad vivió una mujer cuando le robaron su motocicleta en plena Avenida Argentina de Neuquén capital, en las primeras horas de este miércoles 22 de abril. La víctima radicó la denuncia por robo en la Comisaría N°26 de Fernández Oro porque el GPS colocado en el rodado le indicaba que la moto estaba en una vivienda de la localidad.
Una moto valuada en 6 millones de pesos
La mujer explicó que ante la creciente inseguridad y el peligro de los asaltos, decidió colocar un GPS a su motocicleta. La protección del rodado también se debe a que está valuada en 6.000.000 de pesos. Este dispositivo realiza un seguimiento satelital del rodado, con indicaciones exactas de su ubicación. El GPS indicaba que la moto estaba ubicada en un domicilio de la calle 2 de Abril y Tierra del Fuego de la localidad.
Te puede interesar...
Ante esta información, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría N°26 de Fernández Oro y le indicó a los agentes la ubicación del vehículo robado. Esta indicación motivó un operativo policial con los agentes que recorrieron la zona, dialogaron con los vecinos y consultaron sobre la visualización del rodado en el barrio señalado.
La casa señalada tenía la moto robada en el patio
En la esquina de la calle 2 de abril y Tierra del Fuego, los uniformados identificaron una pequeña construcción utilizada como vivienda. En su interior, había un patio interno, desde donde se visualizaba la presencia de la moto robada en el jardín de atrás.
“Se ingresa al patio interno y golpeamos las manos y la puerta, saliendo una mujer quien al abrir la puerta se ve a simple vista en el interior de la vivienda la moto robada” indicaron fuentes policiales.
Una mujer salió de la vivienda señalada y atendió a los agentes, quienes le explicaron la situación y la denuncia. La vecina les permitió el ingreso al interior de la casa para corroborar si se trataba de la moto robada. Los uniformados revisaron la moto y confirmaron que se trataba del vehículo robado esta madrugada. El rodado no presentaba alteraciones en la pintura ni daños visibles.
A partir de la identificación del rodado como la moto sustraída de la Avenida Argentina en la capital neuquina, se dio intervención al personal del gabinete de Criminalística, quienes trabajaron en el traslado del vehículo en calidad de secuestro.
La mujer de la vivienda fue notificada por el delito de encubrimiento
Respecto a la mujer que reside en la vivienda donde fue hallada la moto, fue trasladada a la Comisaría N°26 y notificada por el delito de encubrimiento del robo de la moto.
“Durante su declaración en la dependencia policial manifestó que la motocicleta la habría llevado un amigo de su pareja, de quien no quiso brindar ningún tipo de dato” explicaron fuentes policiales.
Finalmente, la Fiscalía de robos y hurtos de la provincia de Neuquén realizó las diligencias de rigor y habilitó la entrega de la motocicleta a su propietaria. De esta manera, la mujer recuperó su motocicleta robada tan solo unas horas antes.
Leé más
Recuperaron en el Anai Mapu el carro que robaron frente a una iglesia
Lo rastreó por redes y cayó con su auto robado: el giro inesperado que terminó con un detenido en Cipolletti
Le robaron la guitarra y celulares a un profesor tras golpearlo: hay detenidos
-
TAGS
- Robo
- Neuquén
- Fernández Oro
Noticias relacionadas
Lo más leído