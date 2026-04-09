Allanamiento por un robo con arma: detuvieron a dos personas y hallaron millones en efectivo

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La Policía allanó una vivienda tras un robo calificado. Secuestraron dinero, celulares y objetos que complican a los sospechosos.

El operativo se dio en medio de una investigación por robo calificado con arma de fuego. Foto: Gentileza.

En el marco de una investigación por robo calificado con arma de fuego , la Policía realizó un allanamiento que terminó con dos personas detenidas y un importante secuestro de elementos.

El hecho que originó la causa ocurrió el pasado 5 de abril en Allen , y desde entonces la Brigada de Investigaciones avanzó con distintas tareas para dar con los sospechosos.

El operativo se llevó a cabo en una casa ubicada sobre calle Cerros Colorados , donde los efectivos incautaron una gran cantidad de objetos de interés para la causa.

Entre los elementos secuestrados detallaron que había:

$2.700.000 en efectivo

Cinco teléfonos celulares , dos de ellos nuevos

Un celular en caja sellada

Un billete de un dólar

Pero eso no fue todo.

Ropa nueva, compras recientes y una pista clave

Durante el procedimiento también se hallaron:

Prendas de vestir sin uso y con etiquetas

Calzado, camperas, tapados y conjuntos

Carteras, billeteras y accesorios

Un caloventor nuevo en su caja

Una mochila infantil y un bolso

Además, se encontraron comprobantes de compras realizadas después del robo, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores.

Pero además, uno de los elementos fue determinante. Una billetera fue reconocida por la víctima, lo que vincula directamente a los sospechosos con el hecho.

Detenidos y a disposición de la Justicia

Por disposición de la fiscalía, fueron detenidos un hombre y una mujer mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

En el operativo participaron también efectivos del Gabinete de Criminalística y de la Comisaría 33°.

Una causa que sigue avanzando

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.

El caso suma pruebas clave que podrían ser determinantes para esclarecer completamente el robo y definir la situación judicial de los detenidos.