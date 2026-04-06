Violento asalto a empresario frutícola: lo golpearon y se llevaron un millonario botín

Ocurrió el domingo por la noche en el Alto Valle. Un ladrón irrumpió atrás de una empleada y sorprendió a la víctima, a quien golpeó con un arma. Buscan pistas en cámaras de seguridad.

La vivienda del damnificado se encuentra sobre la calle San Luis de Allen, frente a un populoso plan de Viviendas.

Un violento delincuente sorprendió a un conocido empresario frutícola de Allen y tras golpearlo salvajemente se apoderó de una millonaria suma de dinero, además de otros objetos de valor.

El asalto se produjo el domingo alrededor de las 22 en la vivienda de la víctima, ubicada en la calle San Luis 150, en cuyo frente funciona un salón de fiestas , en pleno centro de la ciudad y frente a un populoso plan de viviendas.

De acuerdo a los primeros datos recabados hasta el momento, el damnificado -identificado como Américo Gómez- sintió que tocaban una ventana y cuando abrió la puerta para atender se encontró con una empleada que había ido a completar el cobro de un trabajo realizado.

Un encapuchado armado y violento

Pero inmediatamente detrás de ella irrumpió un sujeto encapuchado que portaba un arma de puño, con la que golpeó al dueño de la casa en la cabeza, provocándole heridas que requirieron atención médica.

Después de agredir también a la mujer, la encerró en un baño, y comenzó a exigirle la entrega de dinero al dueño de casa, mientras lo seguía agrediendo, consignó una fuente de la pesquisa.

Si bien hubo un intento de resistencia, el ladrón logró apoderarse de un monto millonario. Una versión indica que eran cerca de 90 millones de pesos (la cifra exacta aún no había sido precisada) además de dólares, un costoso reloj y un teléfono celular.

Con el botín en su poder el malviviente escapó. Una versión indica que en las inmediaciones lo esperaba al menos un cómplice en un vehículo de color oscuro, en el que se raudamente se retiraron del sector, indicó el sitio ANAllen.

Patrullero Policia rio Negro Policías de la Comisaría 4ta y de Cuerpo de Seguridad Vial participaron en la detención del supuesto abusador. Archivo

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que el hecho está en plena investigación. En este marco, dispusieron la intervención del Gabinete de Criminalística para que realizaran los peritajes de rigor en busca de rastros e indicios en el interior del inmueble, y también a la Brigada de Investigaciones.

Las medidas que tomó la Fiscalía

Entre otras medidas tomaron declaraciones a las víctimas y vecinos. También ordenaron la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad. Hasta el mediodía de este lunes no se habían informado novedades respecto a los autores.

El hecho generó una fuerte conmoción en la localidad allense, donde meses atrás se registró una seguidilla de asaltos que tuvieron como víctimas a empresarios del rubro frutihortícola.