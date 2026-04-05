Entraron por un auto robado y descubrieron mucho más: arma, motos adulteradas y tres detenidos

El hallazgo de un vehículo robado derivó en un allanamiento con secuestros clave y tres detenidos en un barrio de la ciudad.

El operativo se desarrolló durante la madrugada de este domingo. Foto: Archivo.

Todo comenzó en la madrugada del domingo , cuando efectivos de la Comisaría 42 lograron ubicar un Chevrolet Prisma que había sido robado horas antes en la zona de Cacique Prafil al 4800.

El vehículo fue encontrado en calle Los Notros al 800, en el barrio Arrayanes , en Bariloche . Tras las pericias de la Policía Científica, el auto fue secuestrado y posteriormente restituido a su propietaria.

Mientras trabajaban en el lugar, los uniformados recibieron información clave: en el domicilio donde estaba el vehículo habría un arma de fuego .

Con ese dato, solicitaron una orden de allanamiento que fue autorizada por la Justicia. Horas más tarde, ingresaron a la vivienda y confirmaron la sospecha: el arma estaba allí.

Motos con pedido de secuestro y numeración adulterada

Pero el procedimiento no terminó ahí. En el mismo domicilio, los efectivos detectaron tres motocicletas.

Una de ellas, una Zanella 150 cc, tenía pedido de secuestro vigente desde semanas atrás, emitido por la Comisaría Segunda.

Las otras dos presentaban irregularidades: tenían la numeración de motor y chasis adulteradas, por lo que se presume que también serían robadas.

Tres detenidos y una causa en marcha

En el marco del operativo, tres personas fueron detenidas. Quedaron involucradas en una causa por presunto encubrimiento, mientras avanza la investigación para determinar el origen de los rodados y el arma secuestrada.

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El procedimiento dejó al descubierto una trama que va más allá de un simple robo y que ahora está bajo la lupa judicial.

Recuperan un karting robado durante un control

Un procedimiento de rutina terminó con un hallazgo clave para una causa judicial abierta desde hace más de un año. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen logró recuperar un karting que tenía pedido de secuestro por hurto, en el marco de un control vehicular realizado junto a efectivos de la Unidad Regional II.

El operativo se desarrolló frente a la unidad especial y permitió no solo incautar el rodado, sino también avanzar con la imputación del conductor que lo transportaba.

El hecho ocurrió cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido oeste-este. Al volante iba un hombre de 33 años, quien trasladaba un karting en la caja del vehículo. Durante la inspección de rutina, los efectivos advirtieron que no contaba con la documentación correspondiente que acreditara la procedencia del rodado.

Ante esta irregularidad, se procedió a verificar la numeración del motor en los sistemas oficiales. Fue allí donde surgió que el karting registraba un pedido de secuestro vigente desde diciembre de 2024, solicitado por la Subcomisaría 69° de General Roca en una causa por hurto.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía Descentralizada, que dispuso el secuestro del karting, el inicio de las actuaciones judiciales y la imputación del conductor por su presunta vinculación con el hecho. El rodado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El procedimiento pone de relieve la importancia de los controles vehiculares en la prevención y detección de delitos, especialmente en rutas y accesos clave de la región, donde el traslado de elementos robados puede pasar inadvertido sin este tipo de operativos.