Dos conductores borrachos intentaron escapar de la Policía y uno chocó

La Policía realizó controles de alcoholemia en el inicio del fin de semana largo y, como es costumbre, detectaron conductores borrachos en Cipolletti.

Durante los operativos de control vehicular de Semana Santo la Policía de Río Negro debió intervenir en dos persecuciones simultáneas de conductores que intentaron darse a la fuga tras dar positivo en alcoholemia . Uno de los conductores borrachos terminó chocando en un semáforo.

Según informaron fuentes policiales, en la madrugada del viernes santo, un conductor fue detenido en el control de la Ruta Nacional 22 , frente a la Caminera. Cuando el personal del Cuerpo de Seguridad Vial le practicó el test de alcoholemia y dio positivo, el conductor puso en marcha el auto y se fue.

La Policía inició una persecución que no solo permitió hacerle la multa al conductor borracho, sino descubrir a otro infractor. En medio de esa persecución los policías vieron como un vehículo cambió bruscamente de dirección al ver el patrullero.

El segundo conductor borracho salió a toda velocidad para alejarse del patrullero y chocó contra un vehículo que está detenido en un semáforo. Pese a la colisión, continuó con su fuga. Finalmente, fue interceptado en jurisdicción de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu. El test de alcoholemia arrojó que tenía 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre.

test de alcoholemia En Cipolletti rige la ley de Alcohol 0, pero en todos los controles descubren borrachos al volante.

Por otro lado, un hombre de 55 años que circulaba por la Ruta Nacional 22 fue descubierto manejando borracho y le secuestraron la camioneta tipo utilitario que manejaba. El conductor ingresaba a Cipolletti desde Neuquén y al ser sometido al test de alcoholemia registró 1,08 g/l.

En el inicio del fin de semana largo la Policía controló 89 vehículos con cuatro infracciones por alcoholemia positiva.

Alcohol cero en Cipolletti

El Municipio de Cipolletti adhirió en 2023 a la Ley Nacional Nº 27.714 sobre “Alcohol Cero al Volante”. La prohibición eliminó la tolerancia al consumo de alcohol en todo el ejido de la ciudad, sumándose a la prohibición del consumo de alcohol vigente en rutas nacionales.

El objetivo es "reducir los factores de riesgo de carácter objetivo que aumentan la probabilidad de ocurrencias de siniestros viales producidos como resultado del consumo de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias análogas que alteran la aptitud para la conducción de todo vehículo automotor, motovehículo o medio de transporte automotor cualquiera resulte su característica".

Una persona que toma alcohol cuando conduce, no sólo se expone a multas y sanciones legales, sino que también pone en peligro su vida y la de los demás. El alcohol disminuye la capacidad de reacción, afecta la coordinación motora y disminuye la atención, lo que aumenta significativamente el riesgo de siniestros.

Las multas en la ciudad son graduales, según los antecedentes y el nivel de alcohol en sangre detectado en el control. El castigo máximo contempla sanciones de 14 millones de pesos. Las multas se fijan en unidades de sanción administrativa municipal que cuestan el equivalente a un litro de nafta súper en la estación cipoleña del ACA. Actualmente, la SAM está valuada en 1400 pesos.