Las multas a conductores borrachos ya superan los $10 millones

Sube la nafta y se actualiza el monto de las multas en Cipolletti. Para los conductores que dan positivo al control de alcoholemia, pueden superar los diez millones de pesos.

En Cipolletti rige la Ley Nacional 27.714 de Alcohol cero al volante , por lo que durante los operativos de control de tránsito habituales que se realizan en la ciudad, se aplican multas millonarias los conductores borrachos . La reciente actualización de la unidad de sanción, aumenta el monto a pagar por los infractores.

Desde el Municipio de Cipolletti destacaron el monto a pagar para quienes son reincidentes en la falta, o se rehúsan a realizar el test de alcoholemia y pidieron a los conductores respetar la normativa y no manejar después de beber alcohol.

"Una persona que toma alcohol cuando conduce se expone a multas y sanciones legales porque pone en peligro su vida y la de los demás. El alcohol disminuye la capacidad de reacción, afecta la coordinación motriz y disminuye la atención , lo que aumenta significativamente el riesgo de siniestros", manifestaron desde el Municipio .

A través del Juzgado Municipal de Faltas se informó que por test de alcoholemia positivo, se establecen según la ordenanza 491/2023 del código de faltas (Art.158), las siguientes sanciones:

Por test de alcoholemia positivo la multa es de de 100 a 3.000 unidades de Sanción Administrativa Municipal.

la multa es de de 100 a 3.000 unidades de Sanción Administrativa Municipal. En el caso de negativa al test , hasta 5.000 SAM.

, hasta 5.000 SAM. Con reincidencia en alcoholemia, la multa se eleva a un monto de hasta 10.000 SAM.

en alcoholemia, la multa se eleva a un monto de hasta 10.000 SAM. También se aplica la pena de inhabilitación para conducir que va de 20 a 180 días, según el caso.

control noche Los controles nocturnos desarrollados en Cinco Saltos identificaron a dos personas que conducían bajo los efectos del alcohol.

Cada SAM equivale a un litro de nafta súper en la estación de servicios del Automóvil Club Argentino en Cipolletti. La cifra no se actualiza en forma automática, sino periódicamente o ante subas considerables en el precio de la nafta. Actualmente, el costo es de $1400 por SAM.

Todas las multas tienen rangos y es el Juzgado de Paz el que impone el castigo según las características de la infracción consignadas en el acta de contravención.

Conductores borrachos en el último control

Durante el último fin de semana largo del 24 de marzo, los números de infracciones fueron muy altos en la ciudad. Los controles se llevaron a cabo en conjunto con personal de la Brigada Motorizada de Apoyo de la Policía (BMA), en diferentes sectores, y derivaron en 46 actas de contravención. Se retuvieron un total de 36 vehículos, de los cuales 24 fueron autos y 12 motos.

Entre los infraccionados se detectaron 17 casos de alcoholemia positiva, y 11 licencias de conducir fueron retenidas, siendo la graduación más alta fue de 2,8 m/l.

Veredas, otro motivo de multas millonarias

El municipio de Cipolletti puso el foco en el estado de las veredas y lanzó una fuerte advertencia a los frentistas: quienes no cumplan con la normativa podrían enfrentar multas que superan los 7 millones de pesos.

La medida forma parte del plan de reordenamiento urbano que se viene aplicando en distintos sectores de la ciudad y apunta principalmente a propietarios que tengan veredas sin construir, deterioradas, sucias o con materiales que dificulten el tránsito de peatones.

Desde el municipio indicaron que la obligación de construir y mantener las aceras en buen estado está establecida en el Código de Edificación, a través de la ordenanza 210.