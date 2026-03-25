Manejaba a alta velocidad por el centro, lo vieron por cámaras y cayó en minutos: estaba borracho

Detectaron maniobras riesgosas en pleno centro, lo siguieron con cámaras y dio positivo en alcoholemia. Evitaron un posible accidente.

El vehículo fue interceptado y se le realizó el test de alcoholemia al conductor. Foto: Gentileza.

El vehículo fue interceptado y se le realizó el test de alcoholemia al conductor.

Un conductor que circulaba de manera imprudente por el centro de Cipolletti fue detectado por las cámaras de seguridad y detenido en cuestión de minutos.

Todo comenzó cuando operadores del sistema de monitoreo observaron a dos jóvenes salir de un comercio en evidente estado de desorientación . Ambos subieron a un vehículo rojo y emprendieron la marcha de forma peligrosa .

Lo que siguió fue aún más alarmante : el conductor aceleró a alta velocidad, realizó maniobras bruscas y hasta ejecutó un giro en U en calle Tres Arroyos , poniendo en riesgo a peatones y otros automovilistas.

Ante esa situación, desde el centro de monitoreo dieron aviso inmediato a la Policía.

Interceptado en tiempo récord

Un móvil de la Comisaría 4° logró interceptar el vehículo apenas dos minutos después, en un operativo coordinado con el sistema de prevención.

Cipolletti por las cámaras detectaron a un conductor borracho

Mientras los efectivos aseguraban la escena, se convocó a personal de tránsito municipal para realizar el control correspondiente.

Dio positivo y le secuestraron el auto

Al realizarle el test de alcoholemia, el conductor, un hombre de poco más de 30 años, arrojó un resultado de 1,36 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Ante esta situación, se procedió al secuestro del Fiat Palio y a la aplicación de las sanciones correspondientes.

La tecnología que evitó una tragedia

El operativo dejó en evidencia la importancia del sistema de monitoreo y la coordinación entre distintas áreas de seguridad.

Gracias a la intervención en tiempo real, se logró sacar de circulación a un conductor alcoholizado y evitar un posible accidente en una zona transitada de la ciudad.

Pese a las altas multas siguen sorprendiendo a conductores borrachos

Policías del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti realizaron durante el fin de semana pasado un operativo de control de alcoholemia con colaboración de efectivos de refuerzo de la Unidad Regional V.

Durante el procedimiento, que se efectuó en horas de la madrugada, finalizando a las 06:30, identificaron a 257 personas y se realizaron 1.728 controles con un alómetro, el dispositivo para detectar el consumo de alcohol en los conductores a través del aliento.

Como resultado del testeo se labraron 24 actas de infracción, se registraron 16 alcoholemias positivas y se dispusieron tres retenciones preventivas de vehículos como medida cautelar. Además, se procedió al secuestro de una licencia de conducir presuntamente apócrifa.