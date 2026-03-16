Pese a las altas multas siguen sorprendiendo a conductores borrachos: 16 este fin de semana

Fue durante un operativo realizado en horas de la madrugada durante el fin de semana. Se labraron 24 actas de infracción y retuvieron tres vehículos.

Uno de los vehículos secuestrados por la policía de Tránsito durante el fin de semana en Cipolletti.

Policías del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti realizaron durante el fin de semana un operativo de control de alcoholemia con colaboración de efectivos de refuerzo de la Unidad Regional V.

Durante el procedimiento, que se efectuó en horas de la madrugada , finalizando a las 06:30, identificaron a 257 personas y se realizaron 1.728 controles con un alómetro, el dispositivo para detectar el consumo de alcohol en los conductores a través del aliento.

Como resultado del testeo se labraron 24 actas de infracción , se registraron 16 alcoholemias positivas y se dispusieron tres retenciones preventivas de vehículos como medida cautelar . Además, se procedió al secuestro de una licencia de conducir presuntamente apócrifa.

Como sigue el trámite

Ahora los conductores sorprendidos con alcoholemia positiva deberán pagar multas al municipio local que pueden llegar a montos millonarios. Cabe destacar que Cipolletti está adherida a la Ley Nacional N° 27.714 conocida como “Alcohol Cero al volante”, cuyo propósito es reducir los factores de riesgo de carácter objetivo que aumentan la probabilidad de ocurrencias de siniestros viales producidos como resultado del consumo de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias análogas que alteran la aptitud para la conducción de todo vehículo automotor, motovehículo o medio de transporte automotor cualquiera resulte su característica.

Las multas por test de alcoholemia positivo se establecen según la ordenanza 491/2023 del código de faltas (Art.158). Los valores de las multas para los conductores van desde los 100 a 3.000 SAM (Sanción Administrativa Municipal), según la graduación que tenga cada conductor.

Para establecer dichos montos se utiliza el valor del SAM, que es el equivalente al valor del litro de nafta súper de la YPF del Automóvil Club Argentino (ACA) local.

En el caso de negativa de test la multa es de 3500 SAM y reincidencia de negativa 5000 SAM. También se aplica la pena de inhabilitación para conducir que va de 15 a 180 días, según corresponda a cada caso.

Maniobras riesgosas en la Ruta 151

En tanto, personal de la dependencia policial de Tránsito de Cinco Saltos intervino el sábado a las 16:15 tras ser alertado sobre una camioneta que circulaba realizando maniobras indebidas sobre la Ruta Nacional 151.

El rodado fue localizado a la altura del kilómetro 12 y, tras evadir inicialmente el control e ingresar al ejido urbano, fue interceptado en calle Araucanos. Allí se procedió a identificar al conductor y realizar el test de alcoholemia correspondiente. La prueba arrojó resultado positivo de 1,49 g/l, por lo que se dispuso el secuestro del vehículo por infracción a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.