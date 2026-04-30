Lanzan taller gratuito con armado de CV: "Construyendo mi camino laboral"

La capacitación brindará herramientas para identificar las habilidades y aptitudes personales, las plataformas para buscar trabajo y recomendaciones para la entrevista laboral.

La inscripción se realizará el mismo día del taller, el 5 de mayo a las 9:30 horas.

La Municipalidad anunció el lanzamiento de una nueva capacitación laboral para mejorar las herramientas personales, habilidades y empleabilidad de los habitantes de Cipolletti que se encuentran en la búsqueda de un trabajo . La iniciativa de la Dirección de Capacitación y Empleo municipal se lleva adelante con los estudiantes del último año de la Carrera de Psicología de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ).

Se trata de una propuesta gratuita y abierta a todo el público. El taller se realizará el martes 5 de mayo a las 9:30 en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel ubicado en Toschi y Tres Arroyos. La inscripción se realizará el mismo día del taller, a las 9:30 horas. La jornada de formación tendrá una extensión de dos horas, desde las 10 hasta las 12 horas.

La capacitación está destinada a promover una mayor inserción laboral de las personas que están en situación de desempleo o que buscan mejorar su perfil laboral. La modernización de los procesos para la selección de empleados implica una formación adicional para los vecinos de Cipolletti que están en la búsqueda de trabajo.

La modernización de los procesos laborales implican una formación adicional

La creación de plataformas, registros y bolsas de trabajo digitales, la optimización de los CV con la presentación de distintos perfiles laborales, los consejos para superar los filtros ATS (sistemas automáticos que leen currículums), acceder a vacantes laborales mediante LinkedIn y enviar solicitudes de forma digital, representa la actualización a la que deben someterse aquellas personas que están buscando una oportunidad laboral.

CAPACITACION LABORAL El taller brindará tips para el armado de CV.

Por esto, el objetivo del taller “Construyendo mi camino laboral” es promover la inserción de personas desocupadas o que busquen mejorar su perfil laboral para acceder a otros puestos de trabajo. La jornada buscará mejorar la empleabilidad de los asistentes mediante la orientación, acompañamiento y capacitación con enfoque territorial e inclusivo, promoviendo mayores oportunidades de formación y empleo.

La capacitación se enfocará en identificar los intereses, habilidades y perfiles ocupacionales, así como conocer las oportunidades del mercado laboral y las ofertas formativas disponibles. El siguiente bloque desarrollará “el trabajo de buscar trabajo” con la exposición de distintos canales formales e informales de acercamiento al empleo, ya sea a través de redes sociales, plataformas, el diario y otros portales.

cv El taller "Construyendo mi camino laboral" es una propuesta gratuita.

Las claves para el armado de CV

La jornada continuará con el armado de currículum vitae, ese documento formal que funciona como carta de presentación que resume habilidades, trayectoria académica, laboral, formativa y logros personales. También se explicará el contenido para la optimización de la información que supere los filtros ATS de las solicitudes digitales, para que la barrera tecnológica no aumente la falta de oportunidades.

La importancia de la entrevista laboral

Por último, se enseñarán técnicas de oratoria para la entrevista laboral, es decir la interacción verbal entre el entrevistado y el entrevistador constituidas por preguntas y respuestas orientada a una temática u objetivo específico. Se explicará cómo desarrollar la biografía personal, formativa y profesional, además de los conocimientos, destrezas, aspiraciones y motivaciones del postulante.

El taller se realizará con un formato de talleres presenciales, con una modalidad participativa, dinámica y centrada en los y las participantes. Se priorizará el intercambio grupal, la construcción colectiva de conocimientos y la articulación entre contenidos teóricos y prácticos.