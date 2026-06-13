Policiales LMCipolletti Cipolletti El insólito lugar en el que apareció en Cipolletti uno de los camiones robados en millonario golpe en Neuquén

Ya son tres los vehículos recuperados por la policía en nuestra ciudad en las últimas horas. Pertenecen al audaz atraco a la concecionaria neuquina. + Agregar LMCipolletti.com en







En las últimas horas se registraron avances clave en la investigación por el golpe millonario perpetrado hace unos días en Neuquén. Delincuentes habían marchado con un botín de cinco camiones de una concesionaria local. El despliegue policial dio sus primeros frutos ya que entre viernes y sábado recuperaron tres de los autos en Cipolletti. El último hallazgo fue este sábado, en un lugar insólito e impensado.

Los uniformados localizaron primeramente dos de los rodados sustraídos. El hallazgo se concretó en la zona rural de Ferri. Y este sábado se confirmó el hallazgo de un tercer vehículo vinculado a la causa.

El automóvil se encontraba estacionado de manera llamativa en la vía pública. Estaba justo en la puerta del sector de pediatría del hospital de Cipolletti, sobre la calle Pastor Bowdler. La policía trabaja en el lugar para peritar la unidad y buscar huellas que permitan identificar a los autores del hecho.

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