Empresas de distintos puntos de la provincia mostraron cómo transformar la producción, generar empleo y abrir nuevos mercados desde Río Negro.

Más de 500 jóvenes se reunieron en Cipolletti y conocieron tres historias que muestran cómo crecer en Río Negro. Fotos: Gentileza.

Más de 500 jóvenes se reunieron en Cipolletti y conocieron tres historias que muestran cómo crecer en Río Negro. Fotos: Gentileza.

Más de 500 jóvenes de distintos puntos de Río Negro participaron en Cipolletti del primer Foro de las Juventudes Rionegrinas , un encuentro que buscó acercarles una mirada concreta sobre las oportunidades productivas y laborales que existen en la provincia.

En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo presentó tres experiencias nacidas y desarrolladas en Río Negro : Agropecuaria Don Manuel, Canelo Patagonia y Fruch. Aunque pertenecen a sectores diferentes, las tres comparten una característica: lograron transformar recursos e ideas en proyectos que generan trabajo y llegan a nuevos mercados.

Las experiencias fueron elegidas para mostrar a los jóvenes cómo la producción puede incorporar valor y convertirse en nuevas oportunidades para distintas regiones.

Desde la actividad agropecuaria hasta la elaboración de alimentos, los casos expuestos mostraron distintos caminos para diversificar la economía provincial y generar proyectos con mayor desarrollo dentro de Río Negro.

Agropecuaria Don Manuel: más tierras para producir

Nicolás García presentó la experiencia de Agropecuaria Don Manuel, ubicada en Valle Azul, donde la agricultura y la ganadería funcionan como parte de un mismo esquema productivo.

La producción agrícola y de forrajes permite acompañar el desarrollo ganadero y, al mismo tiempo, demuestra las posibilidades que tiene la provincia para incorporar nuevas superficies a la producción.

El modelo se relaciona con uno de los objetivos que Río Negro plantea para los próximos años: ampliar la superficie agrícola bajo riego y sumar nuevas áreas productivas.

Más tierras produciendo pueden significar más alimentos y forrajes, nuevas posibilidades para la ganadería y el desarrollo de proyectos agroindustriales.

De los frutos secos a nuevos mercados

Eduardo Olano, de Canelo Patagonia, compartió una historia que nació en Cipolletti y que encontró en los frutos secos una alternativa para diversificar la tradicional actividad frutícola del Alto Valle.

La empresa combina producción primaria, elaboración, construcción de marca y comercialización. De esta manera, busca generar mayor valor a partir de la producción rionegrina y abrir nuevas alternativas tanto en el mercado nacional como en el exterior.

La experiencia mostró a los jóvenes que una producción tradicional también puede transformarse en nuevos productos y oportunidades comerciales.

Fruch y la transformación de las peras y manzanas

La tercera historia fue presentada por Gastón Arcucci, de Fruch, un proyecto que tomó dos productos emblemáticos del Alto Valle —peras y manzanas— y los convirtió en snacks de fruta deshidratada.

La iniciativa permitió transformar una materia prima producida en la región en un producto terminado, con identidad propia y llegada a distintos mercados.

El crecimiento de Fruch representa otra posibilidad para la fruticultura: agregar valor en origen, desarrollar nuevos alimentos y llegar directamente al consumidor con productos elaborados en la provincia.

Además, se trata de un proyecto que nació a partir de una idea de jóvenes emprendedores y que logró crecer, ganar escala y ampliar su alcance comercial.

"Acá pueden estudiar, trabajar y emprender"

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó la importancia de llevar estas experiencias al encuentro con los jóvenes.

“Queremos que los jóvenes tengan un mapa real de lo que está pasando en Río Negro. Que conozcan nuestra realidad productiva, económica, educativa y energética, y que puedan imaginarse siendo parte”.

En esa línea, sostuvo que el objetivo es que las nuevas generaciones sepan que pueden estudiar, trabajar y emprender en Río Negro, y que una idea puede convertirse en un proyecto concreto.

“Son tres ejemplos, pero representan algo que está sucediendo en muchos lugares de Río Negro”, afirmó Banacloy.

Una nueva herramienta para jóvenes emprendedores

Durante el Foro también se presentó Generación RN, una propuesta de la Agencia de Desarrollo Económico destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan ideas o proyectos productivos e innovadores.

La iniciativa combina formación, mentorías y financiamiento para acompañar las primeras etapas de los proyectos y ayudar a que más jóvenes puedan convertir sus ideas en oportunidades de trabajo y desarrollo.

El desafío planteado por la Provincia es que el crecimiento económico se traduzca en oportunidades concretas para quienes hoy están eligiendo una carrera, aprendiendo un oficio, buscando su primer empleo o pensando en emprender.

La apuesta es que esas nuevas generaciones no solo encuentren oportunidades en Río Negro, sino que también puedan ser protagonistas del desarrollo productivo de la provincia.