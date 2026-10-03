Cipolletti LMCipolletti Clima Cómo estará el clima en un vibrante domingo de fútbol y colorido desfile en Cipolletti

A las 11 juega el albinero un partido decisivo y a las 15 se realizará el festejo a puro color sobre calle Fernández Oro por el 123 aniversario de la ciudad. ¿Con o sin paraguas? Agregar LM Cipolletti a







El año pasado -foto- el desfile se realizó también en día nublado pero más frío de lo que se prevé para este domingo.

El primer domingo de octubre será sumamente especial para Cipolletti, con dos eventos que convocarán multitudes. Por un lado, el decisivo partido que a las 11 el Albinegro disputará por la revancha de los cuartos de final del Federal A ante Sol de América de Formosa. Por otro, desde las 15 tendrá lugar el tradicional desfile en General Fernández Oro y Miguel Muñoz con motivo del 123 aniversario de la ciudad. Saber cómo estará el clima, entonces, resulta un dato indispensable para la comunidad.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la jornada presentará un tiempo estable pero marcado por la presencia constante de nubosidad. Durante todo el día, las condiciones climáticas se mantendrán uniformes, ideales para quienes asistan a dichos eventos o planifiquen actividades al aire libre sin mayores sobresaltos.

El cielo estará nublado en una Visera que lucirá colmada. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado en la región. A pesar de la abundante cobertura nubosa, la probabilidad de precipitaciones será muy baja, alcanzando apenas un 10 % a lo largo de todo el día.

En cuanto a las temperaturas, se espera un rango agradable con poca variación diaria: Temperatura mínima: 8 °C

Temperatura máxima: 18 °C

Probabilidad de lluvia: 10 % constante Tanto por la mañana como por la tarde, las marcas térmicas se mantendrán parejas, comenzando con una sensación fresca en las primeras horas que irá templándose hacia la tarde, finalizando la jornada con una noche fresca y nublada.