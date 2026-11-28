El fin de semana en la ciudad estará atravesada por jornadas de calor extremo. ¿Qué indica el pronóstico?

El último fin de semana de noviembre estará marcado por las altas temperaturas y las buenas condiciones meteorológicas en el Alto Valle . Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días.

El calor será el gran protagonista de este sábado 28 de noviembre en Cipolletti , donde se espera una jornada con cielo despejado, pleno sol y una temperatura máxima que alcanzará los 35 grados .

Según el pronóstico meteorológico, dominarán las condiciones de buen tiempo en toda la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén , con circulación de aire proveniente del sudoeste y temperaturas propias del verano.

La jornada será ideal para quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre, disfrutar de los espacios verdes o acercarse a los sectores recreativos de la ciudad, aunque será necesario tomar precauciones ante el intenso calor.

Cómo estará el tiempo este sábado en Cipolletti

Durante el día se espera sol radiante y una temperatura máxima de 35 grados, mientras que el viento soplará desde el sudoeste a una velocidad de 18 kilómetros por hora, sin ráfagas de mayor intensidad previstas.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables durante gran parte de la jornada, sin precipitaciones previstas en el pronóstico y con una escasa presencia de nubosidad, lo que favorecerá el ascenso de la temperatura.

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado y se registrará un marcado descenso térmico. La temperatura mínima prevista será de 14 grados, mientras que el viento comenzará a soplar desde el sector sur.

En ese momento, la velocidad del viento alcanzará los 14 kilómetros por hora, aunque podrían registrarse ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora, de acuerdo con los datos del pronóstico para la ciudad.

Ante las altas temperaturas, se recomienda mantener una buena hidratación, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, especialmente en el caso de niños y adultos mayores.

Estefania Petrella

El domingo continuará el calor, pero aumentará el viento

Para el domingo 29 de noviembre se espera otra jornada calurosa en Cipolletti y sus alrededores, aunque comenzarán a registrarse algunos cambios en las condiciones meteorológicas, principalmente por el incremento de la nubosidad y el viento.

El pronóstico anticipa una temperatura máxima de 34 grados, con cielo mayormente cubierto durante el día. El viento llegará desde el sudoeste a 30 kilómetros por hora, con ráfagas que alcanzarán los 36 kilómetros por hora.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 13 grados y continuará la presencia de nubosidad. Además, se prevé un incremento en la intensidad de las ráfagas, que podrían alcanzar los 46 kilómetros por hora.

De esta manera, noviembre se despedirá con temperaturas elevadas en el Alto Valle, aunque con condiciones ventosas durante el domingo, que marcarán una diferencia respecto del escenario previsto para este sábado.