Dos motociclistas arrojaron paquetes hacia el Pabellón B del Penal 5 durante la madrugada. El personal penitenciario frustró el ingreso y secuestró marihuana.

Los guardias hallaron drogas y un chip de teléfono en paquetes arrojados a la cárcel.

Personal del Servicio Penitenciario Provincial frustró durante la madrugada del jueves una maniobra para ingresar elementos prohibidos a la cárcel de Cipolletti . El episodio ocurrió cuando dos personas en moto llegaron hasta el perímetro del Pabellón B y arrojaron dos paquetes hacia el espacio entre los alambrados.

La situación fue advertida a las 2 de la mañana desde una de las garitas de control del Establecimiento de Ejecución Penal 5 . Los efectivos observaron que uno de los ocupantes descendió del rodado, corrió hacia el cerco y lanzó un objeto conocido en la jerga carcelaria como "paloma".

Ante la maniobra, los agentes dieron la voz de alto, pero los sospechosos hicieron caso omiso y motivaron un disparo de advertencia. En ese momento, el acompañante arrojó un segundo paquete antes de escapar rápidamente junto al conductor de la motocicleta.

Rastrillaje y hallazgo en la cárcel

Tras la huida de los motociclistas, los efectivos realizaron un rastrillaje preventivo en el sector del alambrado. Como resultado de la búsqueda en el predio, lograron recuperar dos envoltorios distintos: uno blanco, tipo media, y otro de color bordó, confeccionado con tela.

Al inspeccionar el interior de ambos paquetes para determinar qué contenían, el personal encontró dos piedras utilizadas para dar peso al lanzamiento, dos envoltorios con sustancia vegetal, un chip de telefonía celular y ocho pastillas identificadas como ibuprofeno de 400 miligramos.

Intervención de la Fiscalía Federal

Las muestras de la sustancia vegetal fueron sometidas a un narcotest que arrojó resultado positivo para marihuana, con un pesaje total de 49,5 gramos. En el procedimiento intervino la Fiscalía Federal, que dispuso el secuestro inmediato del estupefaciente.

En cuanto al chip telefónico, los medicamentos y los demás elementos encontrados, quedaron a disposición de las autoridades del establecimiento penitenciario. El operativo permitió interceptar los paquetes antes de que superaran el sector de seguridad en la unidad de Cipolletti.