Huyó a toda velocidad y transitó varias cuadras. Cuando se quedó sin espacio chocó contra un móvil y terminó en el patio de una casa.

Un hombre intentó escapar de la Policía, chocó contra un patrullero y terminó en el patio de una casa.

Tras una extensa persecución, personal de la Policía de Río Negro detuvo a un sujeto que se dio a la fuga cuando iba a ser identificado y chocó a uno de los patrulleros que participaba del operativo.

El episodio ocurrió poco antes de las 22 horas cuando efectivos de la Comisaría 42 intentaron identificar al individuo, que actuaba de manera sospechosa, y el sujeto se dio a la fuga a bordo de su vehículo.

De inmediato los uniformados que participaban del operativo comenzaron una persecución , a la que luego se acoplaron otros móviles de la fuerza, debido a que el sujeto ignoró las ordenes de detenerse e hizo caso omiso a las señas lumínicas y sonoras del patrullero.

El hombre transitó a alta velocidad por distintas calles del Alto hasta que en calle Trochita Patagónica el conductor colisionó contra uno de los móviles policiales, provocando que éste colisionara contra el portón de una vivienda.

Tras esa situación, el sujeto fue detenido y trasladado a la unidad policial, donde se iniciaron actuaciones por Daños, Resistencia a la Autoridad y Daños Calificados.