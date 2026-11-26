Policías que patrullaban el sector advirtieron a un motocliclista que escapó al verlos. Lo atraparon tras un seguimiento y le encontraron droga. La moto no tenía papeles.

El hombre de 42 años fue detenido durante la madrugada de este jueves tras una persecución por el barrio Don Bosco. Le encontraron cocaína y le secuestraron la moto en la que se movilizaba.

Efectivos de la Comisaría 24 de Cipolletti , junto con personal del área de Toxicomanía, secuestraron cocaína y decomisaron una moto tras interceptar a un hombre de 43 años en una recorrida preventiva durante la madrugada de este jueves.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2:30 de este jueves, cuando una patrulla que circulaba por la esquina de las calles Colombia y Jorge Newbery, en el barrio Don Bosco, observó a un individuo salir de una vivienda y abordar una moto Corven RD 150cc. Pero al advertir la presencia policial, el sujeto escapó en contramano por la calle Colombia.

Ante la maniobra evasiva, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado y lograron detener su marcha sobre calle José Hernández. Durante el palpado preventivo sobre sus prendas, hallaron un envoltorio de nylon transparente con una sustancia blanca.

La moto fue secuestrada por la policía por carecer de documentación. Policía Río Negro

Con intervención de la Fiscalía Federal en turno, se convocó a efectivos especializados de Toxicomanía, quienes realizaron el narcotest correspondiente y confirmaron que se trataba de cocaína.

El hombre quedó imputado en una causa de la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la venta y tenencia de estupefacientes, mientras que la moto fue decomisada por falta de documentación habilitante para circular.

Recuperaron una bicicleta robada en Oro

Una bicicleta que registraba pedido de secuestro emitido desde Cipolletti fue recuperada por policías de la Comisaría 26 de Fernández Oro durante un allanamamiento realizado en una vivienda, donde también encontraron un arma blanca tipo manopla.

El procedimiento, ordenado por una causa por robo, se concretó en un departamento ubicado sobre calle Kennedy al 100. Durante la requisa del inmueble, los policías incautaron una manopla de color negro con puntas en los nudillos y una hoja cortante en uno de sus extremos. Se trata de un arma con el poder de causar lesiones graves.

En el mismo operativo, los uniformados hallaron una bicicleta marca Venzo rodado 29, de color negro con detalles azules. Al verificar su numeración de cuadro, constataron que contaba con pedido de secuestro vigente desde 2025 por un hecho de hurto requerido por la Comisaría 24 de Cipolletti. Ambos elementos quedaron secuestrados a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.