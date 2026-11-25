Los primeros resultados del examen forense aportan datos sobre la muerte de Aurora Pardiño. Un celular y varias pertenencias recuperadas durante los rastrillajes forman parte de la investigación.

La investigación para esclarecer el brutal femicidio de Aurora Pardiño , la mujer de 60 años hallada sin vida este domingo en un desagüe de Guerrico , sumó un nuevo capítulo. Este miércoles se conocieron los detalles del informe preliminar de la autopsia. La mujer de 60 años fue encontrada muerta el domingo por la mañana en un canal de riego de Guerrico, en jurisdicción de Allen. Desde entonces, la Fiscalía de Roca investiga el caso bajo la hipótesis de femicidio.

El examen forense preliminar reveló que Aurora presentaba un golpe en la cabeza, signos de asfixia y un fuerte golpe en uno de sus ojos.

En cuanto a las tareas de rastrillaje, se recuperó un teléfono celular y varias pertenencias de Pardiño. Los elementos se sumaron a las pruebas reunidas durante los primeros días de investigación.

En cuanto al trabajo realizado, las tareas se concentran en la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima. Los primeros testimonios indican que la habrían visto con vida por última vez el miércoles 18 de noviembre, cuatro días antes del hallazgo.

El triste hallazgo se produjo en un canal de riego de Guerrico. Investigan un posible femicidio.

Sobre sus pertenencias

Durante los rastrillajes realizados en la zona rural - a la altura de Chacra 80 -, personal de Defensa Civil encontró diversas pertenencias de la víctima a pocos metros del canal donde apareció el cuerpo. Entre las prendas y objetos secuestrados se detallaron un pantalón, una campera, un par de alpargatas, una cartera y una billetera. Por su parte, personal abocado a la investigación localizó un teléfono celular. El dispositivo es sometido a pericias para reconstruir las últimas comunicaciones de Aurora.

La búsqueda de pruebas también llevó a los investigadores a dos casas vinculadas con Aurora: aquella en la que residía y otra en la que había vivido anteriormente. La Fiscalía ordenó allanamientos y declaraciones testimoniales.

El macabro hallazgo y la hipótesis fiscal

El cuerpo de Pardiño fue descubierto durante la mañana del domingo tras un alerta ingresado al 911 Río Negro Emergencias. De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima se encontraba semidesnuda y amordazada, un dato que encendió de inmediato las alarmas del equipo encargado de la investigación.

Tras las tareas de extracción realizadas por los bomberos y el trabajo en el lugar del Gabinete de Criminalística, el médico policial y la Brigada de Investigaciones de Allen, la Fiscalía N.º 1 resolvió encuadrar el expediente directamente bajo el protocolo y la hipótesis de femicidio.

El recuerdo de Aurora entre sus seres queridos

Aurora se dedicaba al trabajo de servicio doméstico y cuidado de adultos mayores. Vivía junto a sus mascotas. Sus amigas la recuerdan como alguien "servicial, educada y muy alegre". La mujer residía en una vivienda ubicada a unos tres kilómetros de las piletas de oxidación de ARSA, en cercanías del barrio El Maruchito.