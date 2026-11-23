El cuerpo encontrado durante la mañana de este domingo en un canal de riego de la zona de Guerrico, en cercanías a la chacra 80.

Femicidio en Guerrico: hallaron ropa y un celular clave en la investigación por el crimen de Aurora Pardiño

La investigación para esclarecer el brutal femicidio de Aurora Pardiño , la mujer de 60 años hallada sin vida este domingo en un desagüe de Guerrico , sumó en las últimas horas elementos que podrían resultar determinantes para dar con el responsable del crimen. Se hallaron elementos que pertenecían a la mujer. La Fiscalía ordenó allanamientos y avanza en la reconstrucción de sus últimas horas.

Durante los rastrillajes realizados en la zona rural - a la altura de Chacra 80 -, personal de Defensa Civil encontró diversas pertenencias de la víctima a pocos metros del canal donde apareció el cuerpo. Entre las prendas y objetos secuestrados se detallaron un pantalón, una campera, un par de alpargatas, una cartera y una billetera .

En paralelo, efectivos de Bomberos lograron localizar un teléfono celular en el mismo sector. El dispositivo ya fue incorporado al expediente judicial y será sometido a peritajes tecnológicos para rastrear sus últimas comunicaciones y movimientos.

El triste hallazgo se produjo en un canal de riego de Guerrico. Investigan un posible femicidio.

El macabro hallazgo y la hipótesis fiscal

El cuerpo de Pardiño fue descubierto durante la mañana del domingo tras un alerta ingresado al 911 Río Negro Emergencias. De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima se encontraba semidesnuda y amordazada, un dato que encendió de inmediato las alarmas del equipo encargado de la investigación.

Tras las tareas de extracción realizadas por los bomberos y el trabajo en el lugar del Gabinete de Criminalística, el médico policial y la Brigada de Investigaciones de Allen, la Fiscalía N.º 1 resolvió encuadrar el expediente directamente bajo el protocolo y la hipótesis de femicidio.

Allanamientos y reconstrucción de sus últimos pasos

Con el correr de las horas, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en viviendas vinculadas al entorno del caso, además de una inspección ocular en el domicilio particular de la víctima. Al mismo tiempo, los pesquisas comenzaron a tomar declaraciones testimoniales para trazar una línea de tiempo precisa sobre qué ocurrió antes del domingo.

Según el testimonio de personas de su entorno y vecinos, la última vez que la habían visto con vida fue el miércoles pasado, cuatro días antes del hallazgo.

Por estas horas, los investigadores aguardan los resultados definitivos de la autopsia y el análisis de las pruebas levantadas en la zona de chacras, piezas consideradas fundamentales para avanzar hacia el esclarecimiento del hecho.

Quién era Aurora Pardiño

Aurora Pardiño tenía 60 años, vivía sola y realizaba trabajos ocasionales para ganarse la vida. En sus redes sociales buscaba oportunidades laborales, incluso como cuidadora de adultos mayores y empleada doméstica. La mujer residía en una vivienda ubicada a unos tres kilómetros de las piletas de oxidación de ARSA, en cercanías del barrio El Maruchito.