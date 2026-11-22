Policiales LMCipolletti femicidios Investigan un posible femicidio por el caso de la mujer hallada muerta en Guerrico

El cuerpo encontrado durante la mañana de este lunes. Se realizaron rastrillajes y allananamientos. No se informó si se registraron detenciones. Agregar LM Cipolletti a







El triste hallazgo se produjo en un canal de riego de Guerrico. Investigan un posible femicidio.

La Fiscalía de General Roca y la Policía de Río Negro realizaron allanamientos, rastrillajes y toma de testimonios en Contraalmirante Guerrico en el contexto de una investigación por femicidio, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de 60 años en un canal de riego durante la mañana de este domingo.

Las diligencias judiciales se concretaron en distintas viviendas vinculadas a la causa bajo la supervisión de las autoridades fiscales, mientras que efectivos de la Subcomisaria 54°, Bomberos y Defensa Civil realizaron rastrillajes en la zona rural donde se produjo el hallazgo, a la altura de Chacra 80. En paralelo, se tomaron declaraciones testimoniales para reconstruir las últimas horas de la víctima, informaron fuentes policiales.

Se espera el informe de autopsia La intervención policial se había iniciado durante la mañana a partir de un llamado al 911 Río Negro Emergencias que alertó sobre la presencia de un cuerpo en el agua. Tras la extracción realizada por Bomberos y las primeras pericias del Gabinete de Criminalística, el médico policial y la Brigada de Investigaciones de Allen, la Fiscalía dispuso el legajo por femicidio y ordenó la autopsia en la morgue judicial de General Roca. Hasta el momento no se brindaron precisiones acerca de los resultados de los allanamientos y rastrillajes, como tampoco si se registraron personas detenidas.