El juez Sergio Pichetto impuso la pena máxima al policía declarado culpable por el crimen de su pareja, ocurrido en julio de 2025 en Bariloche.

Este martes, Emerson Marín , fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Estefanía Civardi , la joven de 22 años asesinada el 30 de julio de 2025 en una vivienda del barrio Lera, en Bariloche . La decisión fue comunicada por el juez Sergio Pichetto durante la lectura del veredicto, luego de la audiencia de cesura en la que la Fiscalía y la querella habían solicitado la pena máxima.

Al fundamentar la decisión, Pichetto explicó que el artículo 80 del Código Penal establece una pena indivisible para este tipo de delitos. A diferencia de otros casos, en los que el juez puede determinar una sanción dentro de una escala mínima y máxima, sostuvo que en esta calificación no corresponde valorar las circunstancias particulares del hecho o las condiciones personales del acusado para reducir o graduar la pena. Por ese motivo, consideró que no había otra alternativa legal que imponer la prisión perpetua .

Además, el magistrado prorrogó la prisión preventiva de Marín hasta que la condena quede firme. También autorizó al Servicio Penitenciario a trasladarlo al establecimiento de ejecución que considere más adecuado, incluyendo el de Roca, como había solicitado la defensa. Hasta ahora, Marín permanecía alojado en la Comisaría 36 de Dina Huapi.

Marín había sido declarado culpable por un jurado popular del delito de homicidio agravado por el vínculo, cometido en un contexto de violencia de género y mediante el empleo de un arma de fuego.

La calificación legal prevé como única pena la prisión perpetua.

Sobre la audiencia

Durante la audiencia de cesura, el fiscal jefe Martín Lozada sostuvo que el pedido no respondía a una pretensión de severidad de la acusación, sino a la aplicación de la pena establecida por la ley para ese delito. También hizo referencia a los principios de humanidad y proporcionalidad de las penas y al denominado "derecho a la esperanza", vinculado con la posibilidad de revisión de las condenas perpetuas.

El abogado querellante Martín Govetto acompañó el planteo de la Fiscalía y también solicitó prisión perpetua.

Por su parte, el defensor Diego Navarro cuestionó el veredicto del jurado popular, al que calificó de arbitrario, y adelantó que no aceptará la declaración de culpabilidad. También cuestionó el peso de las pruebas científicas y periciales durante el juicio y anunció que recurrirá a distintas instancias judiciales.

El juicio oral se desarrolló entre el 27 y el 31 de octubre en Bariloche. Durante las cuatro jornadas declararon alrededor de treinta testigos. Al finalizar el debate, los doce integrantes del jurado deliberaron durante más de cinco horas y declararon culpable a Marín.

Sobre el caso

El caso ocurrió alrededor de las dos de la madrugada del 30 de julio de 2025, en la vivienda de la calle Los Radales donde residía Estefanía. Según la acusación, la joven de 22 años estaba recostada en una cama de la planta alta cuando Marín le disparó a corta distancia con su arma reglamentaria de calibre 9 milímetros. La lesión le provocó la muerte.

La Fiscalía sostuvo que el crimen ocurrió en el contexto de una relación de pareja reciente, atravesada por situaciones de violencia de género. Durante el juicio declararon exparejas de Marín, quienes relataron episodios de amenazas, manipulación y violencia con armas de fuego.

En total, se escuchó a alrededor de treinta testigos. Entre ellos estuvieron familiares y amigas de Estefanía, vecinos y personal policial que acudió a la vivienda tras el disparo. También declararon el médico forense que realizó la autopsia, una médica psiquiatra del Cuerpo Médico Forense y especialistas en balística, genética y análisis de telecomunicaciones.

Qué dijo el acusado

Emerson Marín, imputado por el femicidio de Estefanía dio su versión sobre lo sucedido ante el jurado popular: