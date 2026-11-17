El hecho se registro el fin de semana. El joven que fue señalado como como presunto autor de un hurto tiene 19 años.

Robó en una vivienda de Cipolletti durante la madrugada, escapó y quiso esconder el botín: qué encontró la Policía.

Un joven de 19 años terminó detenido durante la madrugada del domingo en Cipolletti luego de protagonizar un robo en una vivienda y ser sorprendido a pocas cuadras mientras escapaba con parte del botín . Durante el rastrillaje posterior, los efectivos también hallaron una amoladora que el sospechoso había escondido entre la vegetación antes de darse a la fuga.

El episodio se desencadenó a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó al personal de la Comisaría 24° sobre un ilícito ocurrido en un domicilio ubicado sobre la calle Río Negro. La damnificada - una mujer de 28 años- denunció que le habían sustraído dinero en efectivo, mercadería, herramientas y distintos efectos personales.

Con los datos aportados por la víctima, la personal policial montó un rápido operativo de búsqueda y patrullaje preventivo por el sector. El despliegue dio resultados en la intersección de las calles Naciones Unidas y Arenales, donde los efectivos interceptaron a un joven que circulaba cargando una bolsa y un bolso.

Al verificar el contenido de los bultos, los policías constataron que llevaba mercadería, bebidas, artículos de higiene y herramientas de peluquería que coincidían plenamente con los elementos denunciados minutos antes.

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión del sospechoso bajo la calificación de hurto en flagrancia. En el lugar también trabajó personal del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias de rigor en presencia de testigos.

En paralelo, durante una recorrida por las inmediaciones de la vivienda afectada, los uniformados revisaron el perímetro y encontraron una amoladora oculta entre los yuyos, a pocos metros del portón de ingreso. La herramienta fue secuestrada y, tras las diligencias correspondientes, restituida a su propietaria junto con el resto de las pertenencias recuperadas.

Entró a robar una bici al patio de una comisaría, pero lo descubrieron y quedó preso

Un hombre de 38 años fue detenido durante la madrugada del domingo en Cipolletti, luego de ser sorprendido cuando intentaba robar una bicicleta del interior del patio de la Subcomisaría 79 del barrio 1200 viviendas . Al verse descubierto quiso escapar trepando una reja perimetral que protege el predio, ubicado en la esquina de las calles Manuel Estrada y Scalabrini Ortiz, donde se encuentra el tanque de agua que abastece al plan habitacional, lindante a una plazoleta con juegos infantiles.

El ladrón fue atrapado por personal de la Subcomisaría 79 cuando había entrado a robar una bici del patio de esa dependencia policial. Policía Río Negro

Sin embargo no alcanzó a huir, dado que fue reducido por los efectivos de la misma dependencia. El operativo se produjo cuando personal policial que cumplía funciones de custodia escuchó ruidos provenientes del sector del patio. Al observar por una ventana, advirtió que un hombre intentaba llevarse una bicicleta tipo mountain bike. El rodado se encontraba en un sector de depósito y estaba asegurado con alambres que presentaban daños y roturas.

Al descubrir el intruso alertaron a los efectivos que se encontraban de guardia, quienes ingresaron al predio y dio la voz de alto. Pero el sospechoso no acató la orde intentó escapar trepando una reja perimetral, aunque fue rápidamente alcanzado y reducido por los uniformados.

Durante la inspección del lugar, los efectivos encontraron una tenaza con mango plástico que habría sido utilizada para cometer el hecho. Tanto la herramienta como la bicicleta fueron secuestradas como elementos de interés para la investigación.

Además, al consultar los sistemas informáticos, constataron que el hombre registraba un requerimiento judicial activo solicitado por la Fiscalía Nº 8. El sospechoso quedó formalmente aprehendido y se iniciaron actuaciones por tentativa de robo con escalamiento en grado de flagrancia, quedando a disposición de la Fiscalía de turno.