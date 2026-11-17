Los operativos realizados durante los últimos días dejaron numerosos vehículos retenidos, infracciones y registros que encendieron las alarmas.

Operativos de agentes de Tránsito municipal y la policía de Río Negro, registraron altos niveles de alcoholemias positivas en Cipolletti.

Los controles de tránsito realizados en Cipolletti durante los últimos días dejaron un importante número de infracciones , vehículos secuestrados y conductores alcoholizados . Los procedimientos se desarrollaron tanto en diferentes sectores de la ciudad como sobre la Ruta Nacional 22 , con participación de organismos municipales, provinciales y nacionales.

Entre el 11 y el 16 de noviembre , la Dirección de Tránsito municipal y la Policía de Río Negro realizaron operativos nocturnos que finalizaron con 33 actas de infracción y 23 vehículos retenidos. Además, el domingo se registraron otros cuatro secuestros sobre la Ruta 22.

Los resultados encendieron nuevamente la atención sobre la seguridad vial y el consumo de alcohol al volante , especialmente durante los fines de semana. En uno de los controles urbanos, un conductor registró una alcoholemia de 2,44 gramos por litro de sangre.

Estefania Petrella

Secuestraron 23 vehículos durante los controles nocturnos

Según informó la Dirección de Tránsito de Cipolletti, los procedimientos realizados durante seis días permitieron detectar diferentes incumplimientos de las normas de circulación. Como consecuencia, se retuvieron 17 motocicletas y seis automóviles en distintos puntos de la ciudad.

Del total de vehículos secuestrados, 10 fueron retenidos por alcoholemia positiva, una de las infracciones que representa mayor riesgo para quienes circulan por las calles. La graduación más elevada registrada durante los operativos alcanzó los 2,44 g/l.

Las autoridades municipales explicaron que estos controles se desarrollan de manera frecuente, principalmente durante el horario nocturno. El objetivo es prevenir siniestros viales, garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y proteger a los vecinos.

Los procedimientos también contemplan la verificación de la documentación obligatoria para circular. Desde el Municipio recordaron que los conductores deben presentar licencia de conducir, cédula verde y seguro del vehículo vigente cuando son requeridos por los inspectores.

Ruta 22: cuatro conductores alcoholizados en un solo operativo

En paralelo, el domingo se desarrolló un importante procedimiento sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1216,5. Allí trabajaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti junto con agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Durante el operativo, los agentes fiscalizaron 89 vehículos mediante pruebas con alómetro. Como resultado, detectaron cuatro conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol, confeccionaron las correspondientes actas de infracción y dispusieron el secuestro de los rodados involucrados.

Las primeras alcoholemias positivas correspondieron a dos mujeres. Una conductora de 41 años manejaba un Chevrolet Prisma gris, mientras que otra de 55 circulaba en una Honda HR-V negra. Ambas registraron 0,29 gramos de alcohol por litro de sangre.

Posteriormente, los efectivos identificaron a un hombre de 49 años que conducía una Ram Rampage gris oscuro. El test realizado durante el procedimiento arrojó un resultado positivo de 0,43 g/l, por lo que también se labró la correspondiente infracción.

La medición más elevada de ese operativo correspondió a otro hombre mayor de edad, quien circulaba al volante de una Ford Maverick negra. El control determinó que tenía 1,11 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras constatar las infracciones sobre la Ruta 22, el personal policial verificó la documentación de los involucrados y solicitó el servicio de grúa. Los cuatro vehículos fueron trasladados al predio judicial, conforme al procedimiento correspondiente.