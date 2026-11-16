Ritual fue un éxito en Cipolletti con 25 mil personas y confirmaron su segunda edición para 2027

El evento gastronómico superó las expectativas en el Parque Rosauer tras cinco días de actividades y se consolidó en la agenda regional.

La primera edición del festival gastronómico Ritual cerró este domingo 15 de noviembre con una convocatoria estimada de 25 mil personas en el Parque Rosauer de Cipolletti . Impulsada por la Municipalidad de Cipolletti , la propuesta buscó fortalecer la gastronomía local, acompañar a los productores regionales y dinamizar la actividad económica y turística de la ciudad.

Durante las dos jornadas de feria al aire libre, vecinos y visitantes recorrieron puestos de comida, el Mercado de Productores , bodegas, sidreras, cervecerías y destilerías de la región. Según el balance de la organización, la mayoría de las cocinas agotó sus preparaciones y los emprendedores registraron un elevado nivel de ventas.

De confirmarse las estimaciones preliminares, el encuentro se ubicará como el segundo evento más concurrido de Cipolletti , solo por detrás de La Corrida . El intendente Rodrigo Buteler destacó el acompañamiento del sector privado y el impacto de la propuesta en toda la cadena productiva.

Cinco días de actividades para toda la familia

“Estamos muy felices con lo que pasó en Ritual. Tenemos una gastronomía de primer nivel, grandes cocineros, productores y emprendedores que hacen cosas increíbles y necesitábamos un evento que pudiera mostrar todo ese potencial. Durante cinco días se movió el circuito gastronómico de la ciudad, con bares y restaurantes que se sumaron con propuestas especiales, y cerramos con dos jornadas espectaculares en el Parque Rosauer. Cerca de 25 mil personas disfrutaron de esta primera edición. Cipolletti demostró que tiene todo para convertirse en una gran vidriera gastronómica del Alto Valle y queremos que Ritual se instale todos los años en la agenda gastronómica de Río Negro y la región”, expresó Buteler.

La programación había comenzado el miércoles 11 con el Distrito Gastronómico, un circuito en el que restaurantes, bares y cafeterías desarrollaron platos y menús especiales. Esta modalidad permitió incrementar el movimiento habitual de los comercios y atraer visitantes de otras ciudades y provincias.

En la jornada de cierre del domingo, pese a un inicio nublado y fresco, el público asistió desde el mediodía y sumó entre 11 mil y 12 mil personas al conteo total del fin de semana. La grilla incluyó actividades infantiles en la pérgola a las 15 y a las 17 junto a Lu Pérez Pieroni, quien enseñó a preparar shots de manzana y pera con crema Chantilly.

Cocina en vivo, música y la proyección hacia 2027

En el escenario principal se realizaron clases de cocina a cargo de Emma Leiva, además de una presentación conjunta del cocinero Juan Carranza y el bartender Hernán Digiacomo con ingredientes de estación y productos regionales. La programación artística se completó con los shows en vivo de Zeze Nou & Funkdamental y el DJ set de Gabriel Salazar.

La lluvia apareció cuando faltaba menos de una hora para el horario previsto de finalización, marcando el cierre de un evento enmarcado en la política municipal de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos de Cipolletti.

“Quiero agradecer a todos los gastronómicos, productores, cocineros y emprendedores que confiaron en esta idea y se sumaron. Y especialmente a las miles de familias que se acercaron al Parque Rosauer y disfrutaron de una verdadera fiesta de la gastronomía. Fue emocionante ver el parque lleno, la gente disfrutando y los puestos trabajando a pleno. Ritual llegó para quedarse y nosotros ya nos quedamos con ganas de que llegue noviembre de 2027 para volver a encontrarnos”, concluyó el intendente.

Con este balance, el Municipio proyecta consolidar a Ritual como una cita anual en noviembre de 2027, posicionando a la ciudad como una referencia gastronómica y productiva para Río Negro y todo el Alto Valle.