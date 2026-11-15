El IPPV adjudicó una vivienda recuperada a una vecina de Cipolletti

Yanina , una vecina de Cipolletti , accedió a su vivienda propia luego de que el IPPV recuperara el inmueble y se lo adjudicara mediante un plan de financiación. La entrega fue informada este 14 de noviembre de 2026 por el Gobierno de Río Negro .

La adjudicataria atravesó un grave accidente tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba, episodio a raíz del cual perdió ambos brazos y parte de su nariz. Luego de años de esfuerzo y rehabilitación, logró instalarse en su nuevo hogar junto a su perra, Morena .

Ya instalada en la propiedad, Yanina expresó su agradecimiento por el acceso al inmueble: “Estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad de tener mi casa propia, poder pagarla; feliz porque empiezo una nueva etapa, una nueva vida, después de todo lo que me tocó atravesar”.

Cómo funciona la recuperación de viviendas del IPPV

Cuando el IPPV entrega una vivienda social, el acta de adjudicación establece que debe ser habitada de manera permanente por la persona adjudicataria hasta completar el pago y obtener la escritura correspondiente.

Por ese motivo, si una propiedad es prestada, alquilada, vendida o abandonada antes de contar con el título de propiedad, queda en situación irregular y puede ser recuperada por el organismo provincial.

Al realizar el proceso de recuperación y adjudicación de una vivienda, el IPPV le pone un valor de acuerdo a los años y el desgaste, para armar un plan de pago con la persona beneficiaria. “Es decir que es un sistema solidario, ya que ese dinero nos permite invertir en más soluciones habitacionales”, destacó Lavin.

“El estado de demanda es muy importante y nuestro principal trabajo es tratar de brindar soluciones a través de nuevos planes de viviendas. Hoy el contexto económico nacional es muy difícil, pero nuestra primera línea de acción es esa, y tratar que las familias se pongan al día con la cuota, ya que eso nos permite invertir en infraestructura y nuevas unidades”, finalizó el titular del Instituto.

Las cuotas se determinan en base al ingreso familiar: en el caso de que sea un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) las cuotas para acceder a la vivienda propia serán de hasta el 10% del ingreso; dos SMVM, serán de hasta el 15%; y de dos a diez SMVM, entonces las cuotas serán de hasta el 20%. Por lo que cabe destacar que la cuota nunca supera el 20% de los ingresos.

Prioridad para personas en situación de vulnerabilidad

Desde 2024, el IPPV priorizó este mecanismo para recuperar unidades y volver a adjudicarlas a familias que necesitan una solución habitacional, con especial atención a personas con discapacidad y en situación de extrema vulnerabilidad. En muchos casos, el acompañamiento se realiza de forma articulada con las áreas de Desarrollo Humano, Discapacidad, SENAF y Género.

Las viviendas recuperadas no se entregan de manera gratuita. El organismo fija un nuevo valor según la antigüedad del inmueble y establece un plan de financiación para que los nuevos adjudicatarios, como en el caso de Yanina, puedan afrontar el pago de su hogar y proyectar su futuro.