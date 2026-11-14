Tienen 81 y 76, recorren el país solos en Motorhome y armaron una mesaza rodantera en la costa rionegrina

La historia de una hermosa amistad que el matrimonio bonaerense cosechó con una pareja local. Este viernes celebraron con “fideos caseros hechos por José, ex panadero”, contaron a LM Cipolletti.

Haydeé, José, quien preparó los fideos y Pablo, en un almuerzo imperdible. En la foto falta Marina, que completa el cuarteto de amigos inseparables.

Eran las 15 y ellos disfrutaban de una larga, alegre y divertida sobremesa con el rélax propio de los que ya no tienen prisa y ese espíritu rodantero en su máxima expresión.

Mientras se sorprendían por el gran suceso de la última y exitosa publicación que habían realizado en un grupo de aventureros que integran en redes sociales, aceptaron la charla telefónica con LM Cipolletti para revelar una bella historia de amistad entre una pareja bonaerense y otra rionegrina que comparten la misma pasión por los viajes en Mortorhome.

El interlocutor, el que lleva la voz cantante es Pablo Borrego -49 años-, quien se desempeñó en Prefectura Naval Argentina y ahora se dedica a pasear y valorar las pequeñas cosas de la vida que antes de jubilarse no se detenía a apreciar en su justa medida.

La historia de una hermosa amistad rodantera

Cumpliendo funciones en el Destacamento del Puerto de San Antonio Este, justamente, fue que en 2021 conoció a su querido amigo José -76 años-, un ex panadero que hace una semana regresó de visita con su compañera de ruta y de la vida Haydeé -81-.

“Resulta que un auto se quedó encajado, aparecimos desde Prefectura para rescatarlo y apareció él -por José- con un UTV -vehículo todoterreno, utilitario- para sacarlo. Nos quedamos charlando y dio la casualidad que era rodantero, tenía Motorhome y yo en ese entonces una camioneta con casilla rodante. Imaginate, tema de charla no falto”, señala entre risas antes de pegarse otro chapuzón en el mar.

Almorzaron unos deliciosos fideos que preparó José, que pese al paso del tiempo no pierde la habilidad en la cocina.

Descansan y comparten momentos inolvidables en la costa rionegrina, más precisamente en las paradisíacas playas de Las Conchillas “a 70 kilómetros de Las Grutas, a 60 km de San Antonio, cerquita de donde nos conocimos aquella vez”.

Tienen la misma premisa “disfrutar la vida, que es lo único que nos llevamos”. Por eso, los cuatro fantásticos viajan juntos cada vez que pueden. “Anduvimos por casi todos lados, fuimos hasta La Quiaca y a Brasil los últimos dos veranos”.

Si el Niño los deja...

Ni la tormenta que azotó la zona el jueves los movió del majestuoso lugar. Eso sí, la continuidad del fenómeno del Niño los lleva a replantearse si tiene sentido insistir con la travesía por carretera austral que planeaban y ya programaban “para enero próximo” admite Pablo y Marina, su esposa, deja en claro no estar para nada convencida de asumir el riesgo ante la amenaza climática.

Ellos juegan de local estos días aunque la mesaza se armó en el búnker de los platenses. “Hace poco compramos el Motorhome, pero nada que ver con el de ellos, que parece una casa”, reconocen con admiración.

José y Haydeé gozan tanto cada vez que vienen a la costa rionegrina que no se quieren ir. Paquita y su otra perra tampoco.

Sus compinches locales hacen de todo como para que la estadía de los visitantes sea perfecta y la experiencia se prolongue varios días más.

Los agasajos a los amigos bonaerenses en la casa de los rionegrinos son frecuentes. Y en familia.

Compañeros de aventuras. Amigos para siempre que comparten el camino y celebran la vida. ¡Es por ahí!