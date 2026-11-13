Quiénes son Las Musivarias, las mujeres que llenaron de color y vida la guardia de un Hospital del Alto Valle

La guardia de cualquier Hospital -más allá de su enorme valor para la comunidad y de que en este caso sea casi nuevo- suele ser un lugar apagado, que deprime o transmite cierta tristeza. Por algo lógico: quién asiste a una emergencia de salud es porque no la está pasando bien. Hay dolores, angustia, mal humor, incertidumbre por complicaciones propias o de seres queridos.

Dentro de ese escenario complejo, las Musivarias se encargaron de ponerle color a la sala de espera del Hospital Carlos Rais de Fernández Oro , de llenar de armonía su pared principal, de embellecer el recinto donde los enfermos aguardan ser atendidos.

El grupo artístico integrado por cinco mujeres realizó el Mural que ya se luce en ese sitio clave del nosocomio de la vecina ciudad. “La Guardia es sagrada en un Hospital, la idea fue colaborar un poco con ese momento especial de las personas” , comparten el espíritu de su generosa iniciativa Nancy Bornemann, Mabel Fensel, Fabiana Hilbe, Andrea Pino y Cony Rosales.

Ahora van por más y ya se proponen “hacer otro para el sector de pediatría”. Y convocan a la sociedad a ayudarlas en ese objetivo ya que “los costos son altos”.

“Una a veces en medio de la emoción por el trabajo realizado no se da cuenta del impacto que tiene. Pero sí, notamos que todos están contentos”, celebra Mabel, mientras el doctor Sauel De Souza no para de recibir nuevos casos en un jueves por la tarde movidito.

Cómo nació la brillante idea

“A principio de año fui a la Municipalidad y pregunté si nos podían dar un apoyo para hacer un Mural y, de obtener una respuesta favorable, había que acordar un lugar. Yo amo la salud pública, la defiendo y sugerí el Hospital. Me acerqué a la gran Mabel Raviola -directora-, se lo propuse y me dijo “cómo no lo voy a aceptar”. Me recalcó que le gustaría un amanecer, color, flores…”, resume Fensel, una de las autoras de la bella obra.

Antes de continuar con lo referido a la flamante pieza, explica a qué responde el nombre del equipo de trabajo. “Nos llamamos Las Musivarias porque es el nombre que le daban en la época de los romanos a las obreras y obreros que hacían las teselas en aquellos tiempos en el piso. Después todo evolucionó, empezaron a plasmar en las paredes... Así se llegó al trencadis - técnica de mosaico ornamental creada a partir de fragmentos irregulares de cerámica, vidrio o mármol unidos con argamasa. Es el elemento decorativo más icónico del modernismo catalán-. Tiene leyes, normativas y hay que cumplirlas”, señala a LM Cipolletti.

Luego se refiere al largo proceso: “Fuimos juntando dinero desde hace mucho tiempo, colaboró la Municipalidad de Fernández Oro con un subsidio y el lugar que nos prestaron, el Zoom del Loteo Social 1. Agradecidas por cómo nos trataron”.

De 2,30 metros de ancho por 1,20 de largo, en el mural se destacan el paisaje, el agua, las flores... En el medio, surgieron algunos contratiempos que hoy forman parte de la anécdota: “Tuvimos que pedirles a los Bomberos que nos ayudarán porque el matafuego estaba en el medio, solicitamos permiso para correrlo de lugar. Después nosotras estamos acostumbradas a hacerlo sobre cemento, picamos la pared y era de yeso. Con adhesivo cementicio para pegarlo es incompatible así que hubo que resolver el sábado a la tarde a las corridas porque el domingo lo instalábamos. Mi esposo justo tenía una placa cementicia, lo cortó, y zafamos. Surgen cosas, hay que saber las distintas técnicas, capacitarse. Nosotras lo hicimos, son métodos diferentes. Aún falta el marco que queremos ponerle”, adelanta.

Fueron “cuatro días completos de arduo trabajo, empezamos el jueves a la mañana. Previo hicimos las margaritas en casa, después se pegó el mismo jueves y los pinos también. El resto la hicimos así. Lleva tiempo porque son distintas teselas de 8cem que se van poniendo de a una”, comenta en cuánto a la dedicación que demanda el trabajo.

El notable antecedente

“Trabajamos algunos meses con otro tipo de Mural en El Diente de Oro, en Cipolletti. Otra técnica, el edificio de 1930 y no podíamos modificar la superficie. Hicimos obras individuales y las plasmamos con adhesivos cementicios, tipo vintage, mucho espejo, flores, un árbol, manzanas, peras, una obra de la zona que era la idea. Nos costó pero quedó linda, esa fue de 3,80 metros por 2,60m”, recuerda sobre el anterior gran logro colectivo.

Se ilusionan con poder seguir aportando su granito de arena para alegrar el Hospital. “La directora ahora nos pidió que apuntemos a pediatría y mi cabeza voló, ya sé que material usar… ¿Avioncitos? Sí, animalitos también. Lo que sí, tendríamos que pensar en los juegos actuales que son diferentes a los de nuestra época jaja pero estamos rumbeadas”, avisó sonriente.

Y no se limitan al centro de salud sino que quieren copar toda la ciudad. “Le dijimos al intendente que nos gustaría darle esa calidez en todo Oro, ya sea Municipalidad, entidades... El tema son los costos de materiales, es caro. Una pinza sale mínimo 140 mil pesos, con eso te digo todo…”.

Por ese noble fin solicitan ayuda: “No pedimos 100 mil pesos, pero quizá 10 mil, 20 mil que nos den los comercios nos ayuda, hacemos participar a todo el pueblo. Ahora pusimos un poco nosotras y un poco la Muni. Es terapéutico el mosaico”.

Las Musivarias no hacen Silencio Hospital sino que hablan con su arte. Manos a la obra ¡Felicitaciones!

Para seguir al grupo, se las puede encontrar en Instagram como: Las Musivarias.