La lucha contra el grooming en Argentina impulsa la necesidad de reforzar la prevención y el acompañamiento adulto ante los peligros digitales.

Día Nacional de la Lucha contra el Grooming: cómo detectar y accionar para cuidar a los menores.

Este 13 de noviembre, es el Día Nacional de Lucha contra el Grooming , recordando la jornada en que se sancionó, en 2013, la Ley 26.904, que incorporó el delito al Código Penal.

Una investigación de Maldita.es fundación española dedicada a combatir la desinformación, detectó en TikTok más de mil videos de abuso sexual infantil, con más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden ese material, más de 7.000 de ellos en español. También localizó cuentas que buscan compradores y transmisiones en vivo de niños y niñas, incluidos bebés, en las que los usuarios piden determinadas prácticas a cambio de dinero.

Así como se han perfeccionado las distintas plataformas y aplicaciones que se usan a diario, la modalidad que ha ganado terreno es más que grave: la explotación en vivo a través de una transmisión online. A diferencia del material previamente grabado, aquí las agresiones ocurren en tiempo real , mediadas por una cámara y sostenidas por demanda directa .

Investigaciones internacionales han documentado redes donde adultos de distintos países pagan sumas relativamente bajas para presenciar o incluso dirigir actos de violencia sexual contra niños a través de plataformas digitales. El pago puede realizarse mediante transferencias internacionales, billeteras virtuales o criptomonedas.

El hombre de 46 años se hacía pasar por adolescente y contactó a los jóvenes de 14 años por redes sociales.

Un método antiguo que se adapta a los nuevos lenguajes

La distancia geográfica no funciona como barrera. La modalidad en vivo agrega además un elemento psicológico específico: la ilusión de control del consumidor. Es decir, quien paga puede solicitar actos, dirigir la escena, y refuerza una fantasía de poder absoluto sobre cuerpos radicalmente vulnerables. El consumidor es siempre un agresor, ya que financia y participa activamente de la explotación sexual.

El método de los pederastas es tan antiguo como adaptado a los nuevos lenguajes. Primero, el contacto inicial: el adulto se gana la confianza, muchas veces haciéndose pasar por un par. Luego, la generación del vínculo: aparece la escucha, el interés y hasta el secreto compartido. Enseguida, la manipulación, que introduce lentamente la sexualidad, mezclando afecto con culpa o curiosidad. Después llega la exigencia o coacción, cuando solicita fotos, videos o encuentros. Y, por último, la amenaza y el silencio: el chantaje, la humillación o el miedo a la exposición. Son cinco pasos que se repiten con precisión metódica.

El grooming constituye un ejemplo particularmente claro de esta lógica. El objetivo no consiste necesariamente en obtener de manera inmediata una imagen o un encuentro.

Existe un proceso de construcción de confianza y progresiva modificación de los límites. El agresor necesita producir un vínculo suficientemente fuerte como para que el niño, niña o adolescente acepte aquello que, en otras circunstancias, podría rechazar.

El grooming es una experiencia de caza para los depredadores. Así como se manejan en ambientes presenciales —rodeando, manipulando, esperando el momento—, lo hacen también en entornos digitales. La diferencia es que en este último pueden hacerlo con varios perfiles, plataformas y atacando a muchas víctimas al mismo tiempo.

El grooming y los juegos en línea

A diferencia de lo que muchos adultos imaginan, estos videojuegos no son experiencias solitarias. Funcionan como verdaderos espacios sociales donde pasan tiempo con otros jugadores, forman equipos, colaboran para superar desafíos o compiten en grupo.

En ese contexto, hablar con desconocidos forma parte de la dinámica habitual del juego. El contacto inicial suele producirse de manera aparentemente natural. Un jugador ayuda a otro a completar una misión, comparte estrategias o le regala o vende objetos virtuales que tienen valor dentro del juego.

Estos gestos de cooperación o generosidad crean rápidamente una sensación de confianza entre jugadores. Una vez establecido el vínculo, es frecuente que la conversación se traslade fuera del videojuego, hacia espacios más privados, como Discord.

En estos espacios la supervisión adulta es prácticamente inexistente y la conversación puede volverse más personal e intensa.

Si hay un elemento que atraviesa casi todos los procesos de vulneración sexual, presenciales o digitales, es el secreto como dispositivo de aislamiento. La pantalla crea una ilusión de intimidad controlada. El secreto también se construye y empieza con pequeñas exclusiones: “esto no hace falta que se lo digas a tu mamá”, “es algo nuestro”, “no lo van a entender”. La intimidad forzada genera aislamiento, y el aislamiento reduce la posibilidad de pedir ayuda.

En el caso de la llamada sextorsión se sostiene en la captura previa de imágenes, mensajes o confesiones íntimas que luego son utilizadas como herramienta de presión. "Si no haces lo que te digo, envío esto a tu familia", "o publico en tu escuela", "lo comparto con tus amigos".

El miedo ya no es al contacto físico, sino a la exposición pública. La vergüenza se convierte en un arma poderosa.

IA y grooming puede ser un arma contra la integridad de los niños y adolescentes

La inteligencia artificial generativa introduce una mutación significativa. Ya no es necesario que exista una imagen íntima real. Basta con una fotografía pública y el cuerpo es intervenido digitalmente.

Para quien produce la imagen, a veces adolescentes y hasta niños, puede tratarse de una broma; la mayoría de las veces no lo es. Para quien la padece, el impacto psíquico es real: vergüenza, miedo, retraimiento, abandono escolar, ideación suicida.

La tecnología no inventó esta violencia, lo que sí cambia es la escala: antes era necesaria la proximidad física y hoy puede bastar un dispositivo.

Una de las cuestiones más perturbadoras de esta estructura consiste en reconocer que el daño puede adquirir valor para otros. Una imagen sexualizada de un niño o niña puede utilizarse para satisfacer a un consumidor, ser intercambiada por otra imagen y servir para acceder a una comunidad.

''Mamá en línea" y su rol fundamental en el camino del cuidado en Argentina

Mamá en Línea es una organización no gubernamental (ONG) y asociación civil argentina dedicada a la prevención, concientización y lucha contra el grooming (ciberacoso sexual infantil). Fue fundada por Roxana Domínguez luego de que su hija fuera víctima de una red de pedófilos a través de internet en 2009.

La asociación tuvo un rol clave en la creación del marco legal para proteger a niños, niñas y adolescentes en el entorno digital en Argentina.

Argentina y la ley de Grooming

Gracias a la campaña de la organización, el 13 de noviembre de 2013 se sancionó esta ley que incorporó el grooming al Código Penal Argentino. Establece penas de prisión de seis meses a cuatro años para el adulto que contacte a un menor por medios electrónicos con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.

La asociación también impulsó la Ley 27.458, que instauró el 13 de noviembre como el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, y colaboró en reformas para penalizar la simple tenencia de material de abuso sexual infantil.

El mensaje de Rosa Castro en este día

La militante por los derechos de la niñez y de las mujeres, Rosa Castro, emitió un mensaje recordando las bases de esta lucha: