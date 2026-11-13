Una periodista rionegrina ganó el Martín Fierro de Cable: "Que no nos gane la crueldad"

La periodista Analía Argento ganó junto al equipo de Diario de las 20 en la categoría Noticiero Central. Emocionó con su agradecimiento a la educación pública.

La periodista Analía Argento , oriunda de Cinco Saltos , fue una de las protagonistas de la entrega de los Martín Fierro de Cable 2026 . Anoche, recibió el reconocimiento de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en la categoría Noticiero Central, por el trabajo realizado junto al equipo de "Diario de las 20", que se emite por Argentina 12.

El premio representa un importante reconocimiento a su trayectoria profesional y también un motivo de orgullo para la región. Argento es nacida en Cinco Saltos, se recibió de periodista en la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) y actualmente ademas de todos sus trabajos en medios nacionales, forma parte del medio público LU19 AM 690 como columnista de política. Allí, todos los miércoles analiza la actualidad nacional y la situación política, económica y social del país.

La categoría Noticiero Central reunió a cuatro producciones de distintos canales: Diario de las 20 , con Analía Argento, de Argentina 12; La noche, de Canal 26; Más verdad, de La Nación+; y Tierra de nadie, de Crónica TV. Finalmente, la estatuilla quedó en manos del programa de Argentina 12, correspondiente a la temporada 2025.

Un discurso cargado de emoción

Al recibir el Martín Fierro, Argento no pudo ocultar su emoción y agradeció a APTRA, a sus compañeros de trabajo, al equipo técnico, maquillaje, producción y, especialmente, a sus hijos. Durante su discurso expresó: "Es la primera nominación en mi vida. Soy periodista desde muy chiquita".

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando recordó una etapa difícil de su vida y a las personas que la acompañaron: "Hace 25 años pasé el momento más triste de mi vida. Gracias a todos los que me acompañaron. Gracias a toda mi familia, a mi mamá que está en el cielo, a mis abuelos que eran peones de campo y gracias a la educación pública yo estoy acá".

También compartió una particular referencia a su papá, a quien le dedicó el reconocimiento: "Yo soy una ensobrada: este sobre tiene mi nombre y la letra de mi papá, porque cada vez que me costó ser periodista, siempre estuvo para ayudar".

En el cierre, dejó un mensaje que trascendió el ámbito periodístico y puso el foco en la solidaridad: "Se lo dedico a todos los argentinos que tejen redes de solidaridad. A esos argentinos que ayudan a otros y no bajan los brazos. Que no nos gane la crueldad".

La sonrisa de Analía lo dice todo

A través de sus redes sociales personales publicó un agradecimiento a la gente que le hizo llegar su salutación y expresó: ". Todo es una sorpresa y todo es pura felicidad que se comparte porque no es un logro individual" y agregó: "No puedo olvidar a todos los que me acompañaron desde chiquita hasta hoy, a mi familia, a todos los que me dieron trabajo, amigos, exjefes, excompañeros. Y ahora a todos los que son parte de este espacio".