La protectora de animales impulsa una caminata para reunir los fondos para continuar trabajando en la asistencia de animales en situación de vulnerabilidad. La propuesta es para toda la familia.

Fernández Oro se prepara para la caminata de APAFO: " Por más huellas felices".

La Asociación Protectora de Animales de Fernández Oro ( APAFO ) invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de la tradicional caminata, que este año se realizará bajo el lema “Por más huellas felices”. El encuentro será el domingo 15 de noviembre, a partir de las 17 horas , en el Parque Central de la vecina localidad.

La octava edición mantiene el espíritu: fortalecer el trabajo de protección, promover la concientización sobre la tenencia responsable y el bienestar animal. La actividad es anual, solidiaria y familiar.

En diálogo con LM Cipolletti , la presidenta de la asociación, Frida Burgos , brindó detalles sobre la actividad. En cuanto al valor de participación es de $20.000 por familia.

La jornada contará con distintas actividades para compartir en familia o con amigos. Se organizó un servicio de buffet, sorteos y propuestas que apunten a la dispersión e interacción de los perros que asistan. El recorrido comienza en Avenida Cipolletti, continúa por Lavín y se sigue por Roca finalizando en 9 de julio hasta donde está el Parque Central.

Quienes deseen sumarse podrán realizar su inscripción comunicándose por WhatsApp al 299 406 3696.

Desde APAFO invitan a los vecinos a acompañar esta iniciativa solidaria, que busca seguir generando conciencia y trabajando por una comunidad más comprometida con el cuidado, el respeto y la protección de los animales.

Colaborar desde lo mínimo hace una gran diferencia

Hace más de dos década que APAFO trabaja en Fernández Oro para poder asistir, contener y proteger a los animales. El trabajo es voluntario y demanda gastos de alimentos, medicación, traslados, entre otros. Por ello, tienen la posibilidad de recibir socios. Frida cuenta que como "no hay quien solvente, se depende de las donaciones de los vecinos".

En caso de querer ser parte de la Asociación, es necesario comunicarse al 2994063696. Posteriormente, se piden datos personales básicos para ser incorporados a la base de datos. La cuota mensual tiene un valor mínimo de $5000. El resto es a voluntad y consideración.

Respecto de las donaciones que se recibe por casos particulares, se encuentra habilitada la cuenta de Mercado Pago: colaboro.apafo

Adoptar, siempre

APAFO tiene actualmente 28 perros en adopción ( 12 en la protectora y 16 en el refugio). A continuación, algunos de los perros que esperan tener una familia que los cuide, respete y ame.

Con el fin de poder sumar un tono más festivo a este gran evento que el año pasado reunió más de 70 familias, uno de los voluntarios confeccionó trajes especiales:

Piero, el macho con traje de rey tiene 4 años. Alaska es una perra de 3 años.

"Malu" es una perra blanca de 4 años y "Tetilla", tiene 6 años.

"Sultán" lleva capa de superhéroe y con 9 años, aguarda un familia de la que pueda disfrutar. En tanto, "Enola" tiene 2 años.

"Limón" es un macho color negro de 4 años al igual que "Chocolata".

Por último, está "Indio" que tiene 5 años. Los galgos son perros estilizados, veloces y atléticos que destacan por su carácter sorprendentemente tranquilo y hogareño.

Sobre tenencia responsable

La tenencia responsable implica asumir el compromiso ético y legal de garantizar el bienestar integral de un animal durante toda su vida, respetando al mismo tiempo la convivencia con la comunidad y el cuidado del ambiente. No se trata solo de darle comida y techo, sino de cubrir sus necesidades físicas, emocionales y sociales de manera activa.Obligaciones hacia el animal

Compromiso de por vida: Un perro o un gato puede vivir entre 12 y 20 años, por lo que debés asegurarte de poder cuidarlo en todas sus etapas, incluyendo la vejez o posibles enfermedades. Nunca debe ser abandonado.

Un perro o un gato puede vivir entre 12 y 20 años, por lo que debés asegurarte de poder cuidarlo en todas sus etapas, o posibles enfermedades. Nunca debe ser abandonado. Salud preventiva y curativa: Implica cumplir con las vacunas, desparasitaciones internas y externas, y llevarlo al veterinario ante cualquier síntoma de malestar.

Implica cumplir con las vacunas, desparasitaciones internas y externas, y llevarlo al veterinario ante cualquier síntoma de malestar. Castración o esterilización: Es fundamental esterilizar a las mascotas que no estén destinadas a la cría controlada para evitar la sobrepoblación, el abandono y prevenir enfermedades reproductivas.

Es fundamental esterilizar a las mascotas que no estén destinadas a la cría controlada para evitar la sobrepoblación, el abandono y prevenir enfermedades reproductivas. Bienestar físico y mental: Debés brindarle un espacio seguro, protección contra el clima, alimentación adecuada, ejercicio diario y estimulación mental para evitar el estrés o el aburrimiento.

Debés brindarle un espacio seguro, protección contra el clima, alimentación adecuada, ejercicio diario y estimulación mental para evitar el estrés o el aburrimiento. Trato digno: Está prohibido el maltrato físico o psicológico, así como mantener al animal atado de forma permanente o aislado sin contacto social.

Responsabilidad hacia la comunidad y el entorno

Control en la vía pública: Los perros deben pasear siempre con collar o pretal y correa para evitar accidentes, peleas con otros animales o extravíos. Si es un perro con fuerza considerable o de manejo especial, puede requerir bozal según las normativas locales.

Los perros Si es un perro con fuerza considerable o de manejo especial, puede requerir bozal según las normativas locales. Higiene urbana: Es obligatorio recoger las heces de tu mascota en plazas, veredas y espacios públicos para mantener la limpieza y prevenir focos de infección.

en plazas, veredas y espacios públicos para mantener la limpieza y prevenir focos de infección. Identificación: Debe llevar siempre una chapita con tus datos de contacto o contar con microchip para facilitar su regreso a casa si se pierde.

Debe llevar siempre una o contar con microchip para facilitar su regreso a casa si se pierde. Respeto a los vecinos: Implica educar al animal para controlar ladridos excesivos y evitar que invada propiedades ajenas o cause molestias en el edificio o barrio.

Marco legal y previsión