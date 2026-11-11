Impulsan un nuevo Parque Industrial en Fernández Oro: los detalles de la propuesta.

Durante una visita del gobernador Alberto Weretilneck a Fernández Oro, la empresa Alberta, del Grupo Blancoamor, presentó una propuesta para desarrollar un parque industrial y empresarial destinado a industrias livianas, logística y distribución.

Durante la visita, Alberto Weretilneck recorrió el centro logístico de la empresa en Fernández Oro y conoció los servicios que presta en Chichinales para la construcción del gasoducto. Tras la entrega, el Mandatario destacó el aporte de Alberta a la actividad energética.

Tras la entrega, el Mandatario destacó el aporte de Alberta a la actividad energética. “Detrás de esa apuesta hay inversión, trabajo y capacidad para acompañar la transformación que vive nuestra provincia”, expresó.

El Gobernador también se refirió al propósito de la certificación. "Queremos que las grandes inversiones generen oportunidades para las empresas que invierten y generan empleo en Río Negro", sostuvo.

Los servicios de Alberta en Chichinales

En el kilómetro 167 de la obra del gasoducto San Matías, Alberta comenzó a administrar el campamento de Chichinales, donde también se ocupa de la limpieza y del lavado de la ropa del personal. "En ese proyecto van a trabajar directamente 19 trabajadores, más todas las áreas de soporte y logística que van a acompañar el proyecto", explicó Federico Kreplak, de Alberta.

La firma brinda alojamiento para empresas, construye campamentos y presta servicios de seguridad patrimonial. Durante la recorrida, Kreplak describió cómo se distribuye su actividad en la región.

"Tenemos tres centros de logística, este de Fernández Oro, otro en Neuquén Capital, en Z1, y un tercero en Añelo", detalló.

Kreplak también presentó la iniciativa de la empresa para el predio que visitaron las autoridades. “Nuestra propuesta es en este lugar, en Fernández Oro, armar un parque industrial, un parque empresarial para industrias livianas, logística, distribución ”, señaló. Según explicó, la idea es que los camiones de gran porte puedan descargar allí y que el reparto hacia las ciudades se haga en vehículos más pequeños.

Cómo participan los proveedores rionegrinos

La certificación acredita la condición de Proveedor Rionegrino y permite participar bajo el régimen de preferencia en las contrataciones de los proyectos alcanzados. Las empresas responsables de esos proyectos, sus contratistas y subcontratistas deben invitar a proveedores inscriptos a presentar ofertas.

El Secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente, Mario Figueroa, explicó que el Registro permite "darle un marco formal a todas aquellas empresas rionegrinas con potencial de ser proveedoras en todos los proyectos energéticos y en el upstream". Además, agregó que la Secretaría vincula a las pymes con quienes llevan adelante las obras y con programas provinciales de capacitación.

Las empresas interesadas pueden consultar la documentación requerida y completar el formulario digital en el sitio oficial del Registro de Proveedores Rionegrinos para Proyectos Energéticos.

Participaron de la visita el Intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati; y el Interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (IPPV), Mariano Lavín.