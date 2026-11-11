Caroline Weber llegó a Argentina para estudiar Medicina y encontró en Río Negro una oportunidad para crecer. Hace ocho meses trabaja en el hospital de Cinco Saltos.

De Brasil a Cinco Saltos: la historia de la médica que eligió la Patagonia para comenzar su carrera. Fotos: Gentileza.

Caroline Weber nació en Brasil, pero eligió Argentina para cumplir su sueño de estudiar Medicina . Después de cursar su carrera universitaria en Corrientes, encontró en Río Negro una oportunidad para dar sus primeros pasos profesionales y comenzar una nueva etapa en la Patagonia.

Desde hace ocho meses trabaja en el Hospital Área Programa de Cinco Saltos , donde se incorporó al equipo de salud pública provincial a través de un programa que busca sumar profesionales y fortalecer la atención en los hospitales rionegrinos.

" Me gustó mucho la propuesta de trabajo que me propusieron. Es una oportunidad que no teníamos en el lugar donde estudiamos", contó la médica.

Su llegada a la provincia también estuvo relacionada con un deseo personal: conocer el sur del país. "Cuando me estaba por recibir, estaba buscando una propuesta de trabajo en el sur, porque siempre quise conocer la zona, conocer la Patagonia", recordó.

El aprendizaje diario y el vínculo con los pacientes

En sus primeros meses en Cinco Saltos, Caroline encontró mucho más que una oportunidad laboral. El intercambio con sus compañeros, el contacto cotidiano con los pacientes y la posibilidad de conocer distintas experiencias se convirtieron en pilares de su crecimiento profesional.

"Tener el primer contacto con el paciente y los intercambios con el personal que está trabajando, cambiar opiniones, ayuda a crecer mucho desde lo profesional", explicó.

La médica destacó que su experiencia en el sistema público rionegrino viene siendo muy positiva y que cada jornada representa una nueva oportunidad para aprender.

"La experiencia va muy bien, me sirve mucho para crecer tanto en mi parte profesional como en la parte humana. Aprendo mucho con la gente todos los días, con mis compañeros de trabajo y con los pacientes con los que convivimos", señaló.

Una nueva vida en Cinco Saltos y el intercambio cultural

La adaptación a una nueva localidad también fue una parte importante de su recorrido. Caroline destacó la buena recepción que tuvo en Cinco Saltos y el vínculo que comenzó a construir con los vecinos.

Incluso, su origen brasileño se convirtió en un tema habitual de conversación con quienes se acercan al hospital.

"Los pacientes me tratan muy bien, siempre preguntan de dónde soy. Me preguntan cómo es Brasil y de dónde vengo", relató.

Así, el trabajo cotidiano también le permitió compartir aspectos de su historia y de su país, mientras construye nuevos vínculos en una comunidad que la recibió durante esta primera etapa de su carrera.

Río Negro mantiene abierta la convocatoria para médicos

La experiencia de Caroline forma parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno de Río Negro, que busca incorporar profesionales al sistema público de salud y fortalecer los equipos de los hospitales de toda la provincia.

El Ministerio de Salud mantiene abierta una convocatoria nacional para médicos interesados en desarrollar su actividad profesional en Río Negro.

Quienes quieran conocer los requisitos y las condiciones para incorporarse pueden consultar la información oficial en el siguiente enlace: https://salud.rionegro.gov.ar/programa/375/convocatoria-nacional-rio-negro