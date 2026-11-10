Corte de luz en Cipolletti: qué zonas serán afectadas este miércoles
Edersa realizará trabajos de mantenimiento y modernización en las redes eléctricas. Habrá interrupciones en distintos sectores y estos son los horarios.
La empresa distribuidora Edersa anunció una serie de cortes programados de energía eléctrica para este miércoles 11 de noviembre en tres localidades de Río Negro: Cipolletti, Allen y Las Grutas.
Las interrupciones del servicio se realizarán en diferentes franjas horarias y alcanzarán a barrios, chacras, establecimientos y sectores productivos. Los trabajos forman parte de un plan de obras que incluye poda preventiva, modernización y mantenimiento de instalaciones sobre las redes de media tensión.
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Cortes de luz en Cipolletti: qué zona estará afectada
En Cipolletti, la interrupción del suministro eléctrico está prevista entre las 8 y las 12.
El corte alcanzará a la calle Rural A5-2 y diferentes establecimientos y emprendimientos de la zona. Entre los sectores afectados se encuentran:
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Predio Don Pedro.
Cancha Los Álamos.
Los Noninos II.
Dinos Terra.
Softhard Argentina.
De León S.A.
Allen: dos cortes de energía y una escuela afectada
En Allen, Edersa programó dos interrupciones del servicio durante el miércoles.
La primera será de 9 a 12 y alcanzará a la Chacra 36 y Ex Isla 15.
Por la tarde, habrá otro corte entre las 13 y las 16, que afectará a las chacras 19, 20, 21, 22 y 24. Dentro del sector alcanzado se encuentra la Escuela N° 54.
Las Grutas: los sectores que se quedarán sin luz
En Las Grutas, los trabajos se desarrollarán durante las primeras horas de la mañana. El corte está previsto entre las 6 y las 10.
La interrupción comprenderá el sector delimitado por las calles Sierras Blancas y Costanera, y entre Mencué y Chimpay. También estarán alcanzados los suministros de Las Torres y el Casino.
Por qué habrá cortes de luz en Río Negro
Desde Edersa explicaron que las interrupciones son necesarias para ejecutar tareas de poda preventiva, mantenimiento y modernización de las instalaciones eléctricas.
Los trabajos se concentrarán en las redes de media tensión y buscan mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema.
La distribuidora solicitó a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias ante la interrupción temporal del suministro.
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