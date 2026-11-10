Edersa realizará trabajos de mantenimiento y modernización en las redes eléctricas. Habrá interrupciones en distintos sectores y estos son los horarios.

Corte de luz en Cipolletti: qué zonas serán afectadas este miércoles.

La empresa distribuidora Edersa anunció una serie de cortes programados de energía eléctrica para este miércoles 11 de noviembre en tres localidades de Río Negro: Cipolletti , Allen y Las Grutas.

Las interrupciones del servicio se realizarán en diferentes franjas horarias y alcanzarán a barrios, chacras, establecimientos y sectores productivos. Los trabajos forman parte de un plan de obras que incluye poda preventiva, modernización y mantenimiento de instalaciones sobre las redes de media tensión.

En Cipolletti, la interrupción del suministro eléctrico está prevista entre las 8 y las 12 .

El corte alcanzará a la calle Rural A5-2 y diferentes establecimientos y emprendimientos de la zona. Entre los sectores afectados se encuentran:

Predio Don Pedro.

Cancha Los Álamos.

Los Noninos II.

Dinos Terra.

Softhard Argentina.

De León S.A.

Allen: dos cortes de energía y una escuela afectada

En Allen, Edersa programó dos interrupciones del servicio durante el miércoles.

La primera será de 9 a 12 y alcanzará a la Chacra 36 y Ex Isla 15.

Estefania Petrella

Por la tarde, habrá otro corte entre las 13 y las 16, que afectará a las chacras 19, 20, 21, 22 y 24. Dentro del sector alcanzado se encuentra la Escuela N° 54.

Las Grutas: los sectores que se quedarán sin luz

En Las Grutas, los trabajos se desarrollarán durante las primeras horas de la mañana. El corte está previsto entre las 6 y las 10.

La interrupción comprenderá el sector delimitado por las calles Sierras Blancas y Costanera, y entre Mencué y Chimpay. También estarán alcanzados los suministros de Las Torres y el Casino.

Por qué habrá cortes de luz en Río Negro

Desde Edersa explicaron que las interrupciones son necesarias para ejecutar tareas de poda preventiva, mantenimiento y modernización de las instalaciones eléctricas.

Los trabajos se concentrarán en las redes de media tensión y buscan mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema.

La distribuidora solicitó a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias ante la interrupción temporal del suministro.