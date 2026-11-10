Aguas Rionegrinas realizará trabajos de modernización en la planta potabilizadora. La interrupción afectará a toda la ciudad.

Cipolletti se quedará sin agua durante la noche: cuándo será el corte y cuánto durará.

Aguas Rionegrinas anunció un corte programado del suministro de agua potable en Cipolletti para este martes 10 de noviembre. La interrupción alcanzará a toda la ciudad y se extenderá durante varias horas, debido a una serie de trabajos de modernización en la Planta Potabilizadora.

La medida responde a una intervención considerada impostergable, que tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las instalaciones y fortalecer el sistema de producción y distribución de agua potable.

Según informó la empresa provincial, el servicio se interrumpirá a partir de las 22 de este martes y se mantendrá suspendido hasta aproximadamente las 2 de la madrugada del miércoles 11 de noviembre .

De esta manera, los vecinos de todos los sectores de Cipolletti deberán tener en cuenta la interrupción y tomar las previsiones necesarias para contar con agua durante esas horas.

Qué trabajos realizará Aguas Rionegrinas

Las tareas estarán a cargo del personal técnico del servicio local y se concentrarán en la modernización de las válvulas que actualmente se encuentran instaladas en la planta potabilizadora.

Luego de varios días sin agua y presión en Cipolletti, ARSA confirmó el restablecimiento del servicio. Archivo

La intervención permitirá renovar parte de la infraestructura y mejorar las condiciones de funcionamiento del sistema, con el propósito de optimizar la prestación del servicio en la ciudad.

Desde Aguas Rionegrinas señalaron que los trabajos son importantes e impostergables para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable.